Alternatif tıbbın nefis aroması: Kakulenin faydaları nelerdir?

Şifalı özelliğinin yanında yemeklerde ve tatlılarda aroma katması için de tercih edilen kakule, uzak doğu mutfaklarının vazgeçilmezidir. Peki kakulenin faydaları nelerdir? İşte detaylar..

Kanseri önlemeden ağız kokusuna, bağırsaklardaki parazitleri temizlemeden iştah açmaya kadar birçok faydası bulunan kakule, dünya üzerinde yalnızca belirli yerlerde yetiştirilen ve zor bulunan bir bitki olduğu için oldukça özeldir.

Kakule, dünyada safran ve vanilyadan sonra gelen en pahalı bitki olarak kabul edilir.

Zencefilgiller familyasına ait bu bitki, damak çatlatan lezzeti ve etkileyici kokusu ile, ulaştığı her noktada beğeniyle kabul görüyor. Ülkemizde de son yıllar oldukça tercih edilen kakule, kahve ve tatlılarda kullanılabiliyor.

Peki kakulenin faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte kakule hakkında bilgiler..

KAKULE NEDİR?

Kakule, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilerin ortak adıdır.

Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya’nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok senelik bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan’ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir.

Kakulenin meyveleri 1-2 cm uzunlukta, sarımsı yeşil ve kirli beyazımsı renktedir. Tohumları mercimek biçiminde ve büyüklüğünde, kırmızımsı esmer renkte olup, keskin kokuludur.

KAKULENİN FAYDALARI

Dizanteriyi tedavi edici özelliği bulunur. Bir sindirim sistemi hastalığı olan dizanteri daha çok bebeklerde ve çocuklarda olmak üzere, sağlıksız koşulların hakim olduğu bölgelerde görülmektedir. Kakule böylesi önemli bir hastalık için de tedavi edici olmaktadır.

Çağımızın hastalığı olan kanser hücreleriyle savaşır. Hem bu hücrelerin oluşumunu önlemede hem de var olan kanser hücrelerinin küçülmesinde önemli bir göreve sahiptir.

İdrar söktürücü özelliği oldukça fazla olup, böbrekleri temizler.

Sindirim sisteminin düzenli çalışması için mucizevi bir bitkidir. Hazmı kolaylaştırır, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Mideyi çalıştırır ve gaz sorununu azaltır.

Mide gazı sebebiyle oluşan kalp rahatsızlıklarını önler.

Bağırsaklarda oluşan parazitleri temizler.

Reflü, gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir.

Mide bozukluğu sonucu ortaya çıkan migren rahatsızlığına iyi gelir.

Akciğerler için antiseptiktir.

Bronşite çok faydalı olup, boğazı yumuşatıcı özelliği vardır.

Kakule dövülerek toz haline getirildikten sonra burna çekilirse nezleye iyi gelir. Aynı zamanda grip, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Ağız kokusunu geçirmekte yararlıdır.

KAKULE NASIL TÜKETİLİR?

Kakule, şifa bulmak için, yemekler, kahve ve çaylara aroma ve tat vermek için kullanılıyor.

Meyvelerin kurumasıyla elde edilen tohumları özellikle balık ve baklagil yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

Ayrıca, sütlü tatlılar, muhallebiler ve hoşaflar içinde kakule tohumları kullanılabilir.

Kakule bitkisiyle çaylar hazırlayabilirsiniz. Her bardak çay için bir kahve kaşığı kakuleyi demliğe koyarak üzerine kaynar su ilave edilir. 5-10 dk demlendikten sonra süzülerek tüketilir.