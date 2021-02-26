Altın Standartta Lazer Epilasyon Buz Lazer

Ağda, tıraş gibi geçici çözümler yerine lazer epilasyondan yararlananların sayısı her geçen gün artıyor.

Lazer epilasyon istenmeyen tüylere etkili çözüm arayan kadınlar ve erkekler için ideal bir tedavi seçeneğidir. Ağda, tıraş gibi geçici çözümler yerine lazer epilasyondan yararlananların sayısı her geçen gün artıyor. Lazer epilasyon yöntemleri arasında öne çıkan Buz Lazer günümüzün en gelişmiş lazer epilasyon yöntemi kabul ediliyor.

Buz Lazer bir STS Lazer markasıdır.

Buz Lazer: Lazer Epilasyonda Altın Standart

Buz Lazer, istenmeyen tüyleri daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli bir şekilde ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanmış üç dalga boylu lazer epilasyon sistemidir. Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazlarını kapsayan Buz Lazer, patentli bir marka. Bronzlaşmış ciltler dahil her cilt tipi için uygun olması, yaz aylarında da lazer epilasyonu mümkün kılıyor. Güneşe maruz kaldıktan 1 hafta sonra cilt renginin açılmasını beklemeden Buz Lazer yaptırmak mümkün.

Buz Lazer tüm cilt tipleri ve tüm kıl tiplerinde güvenli ve etkili bir uygulama için üç dalga boyunun gücünden yararlanıyor. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG lazer dalga boylarının bir arada olması ile kılın tüm anatomik yapıları hedeflenebiliyor. Tek bir cihaz tüm cilt tiplerinde güvenli ve tüm kıl tiplerinde etkili olunca haliyle lazer epilasyonda altın standart haline geldi. Tüm yıl boyunca en geniş cilt ve kıl yelpazesinde uygulanabilen Buz Lazer çok yönlülüğü ile lazer epilasyonda altın standart kabul ediliyor. Bunda ağrısız ve son derece konforlu olmasının payı bir hayli yüksek.

Ağrısız, Acısız Lazer Epilasyon

Buz Lazer, patentli SHR Teknolojisi ve patentli ICE Teknolojisi ile donatılmış yenilikçi bir sistem. Bu patentli teknolojiler sayesinde cilt yüzeyi korunuyor ve cilt uygulama boyunca serin kalıyor.

SHR teknolojinde tedavi başlığı ciltte sürekli hareket ettiriliyor ve kıl kökleri kademeli ısıtılıyor. Tekli lazer atımlarındaki gibi yoğun ısı hissedilmiyor. Lazer ışını sürekli hareket halinde verildiği için belli bir alanda ısı birikimine bağlı acı oluşmuyor. Bu sayede koyu tenlilerde de ciltte yanık riski olmadan tedavi tamamlanıyor.

ICE teknolojisi gelişmiş bir soğutma sistemi ve cildi tedavi boyunca -3 dereceye soğutuyor. Tedavi başlığının safir ucundan yapılan soğutma ile cilt sürekli serinliyor ve ağrı hissedilmiyor. Hastaların birçoğu Buz Lazer uygulamasını ‘’masaj konforunda’’ diye tanımlıyor.

Her iki patentli teknoloji Buz Lazer epilasyonun güvenli, ağrısız, acısız ve konforlu olmasını sağlıyor. Vücudun ve yüzün tüm bölgelerinde ağrısız lazer epilasyon yaptırabilmek, hastalar açısından son derece olumlu geri dönüşler sağlıyor. Buz Lazer ayrıca bacak, sırt gibi geniş alanlarda oldukça hızlı uygulama imkanı veren geniş bir tedavi başlığına sahip. Bu gelişmiş özellikleri ile Buz Lazer günümüzün en gelişmiş ve en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi olarak zirveye yerleşmiş durumda.

Neredeyse tamamen ağrısız bir lazer epilasyon sunan Buz Lazer ortalama 8 seans öneriliyor. Klinik olarak kanıtlanmış etkili sonuçlara sahip Buz Lazer, FDA onaylı bir sistem. Bronz tenler dahil tüm cilt tiplerinde FDA onayına sahip olması güvenli ve etkili olduğunu kanıtlayan önemli bir kriter.

Lazer epilasyon son yıllarda erkekler için de giderek daha popüler hale geliyor. Etkili ve kalıcı sonuçlarını konforla birleştiren Buz Lazer erkek lazer epilasyonunda da oldukça revaçta. Erkekler de Buz Lazer epilasyonu tercih ediyorlar. Erkek lazer epilasyonunda daha çok sırt, omuz, göğüs, boyun, ense ve sakal üzerinde uygulama yapılıyor. Buz Lazer ile tüm bu alanlarda oldukça hızlı ve ağrısız bir şekilde uygulama yapılıyor. Burun ve kulak içi kılları da Buz Lazer sisteminde unutulmamış. Bu ve benzeri erişilmesi güç alanlar için özel bir yüz ucu kullanılıyor. Bu yüz ucu tedavi başlığına takılarak uygulama yapılıyor. Aynı zamanda kaş ortası, kaş üzeri, sakal üzeri gibi bölgelerde de bu uçtan yararlanılıyor.