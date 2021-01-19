Altın süt nedir, faydaları nelerdir? Altın süt nasıl yapılır, tüketilir?

Zerdeçallı süt olarak bilinen altın süt, adını renginden alıyor. Özellikle kış aylarında tüketilmesi gereken altın süt, Hindistan'ın yöresel içeceklerinden birisidir.

Ana maddesi olan zerdeçalın süte verdiği renk canlı bir sarı - altın rengi olan bu süt golden(altın) milk olarak geçiyor.

Temelde süt ve zerdaçalın buluşmasından elde ediliyor. İçerisine zerdeçalın içerisindeki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlar ilave ediliyor.

Tatlandırmak için ise karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınıyor. Ortaya çıkan bu içecek ise binbir derde deva bir olarak biliniyor.

Peki altın sütün faydaları nelerdir, altın süt nasıl yapılır, tüketilir? İşte altın süt hakkında bilgiler..

ALTIN SÜT NEDİR?

Koronavirüs ile birlikte bağışıklık sistemine ve sağlığına ekstra özen gösterenler tarafından popüler hale getirilen altın süt, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde vücudun direncini koruyor.

Altın sütteki ana madde, Curcuma bitkisindeki bir polifenol olan bazı seri antioksidan, anti-kanser ve anti-inflamatuar içeren zerdeçaldır.

Altın süt için diğer bir malzeme de karabiber, karabiberle zerdeçal birleştirdiğinizde, curcumin'in biyolojik açıdan erişilebilirliğini kat kat arttırılabilir.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Altın süt, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Cildi güzelleştirir, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı olur.

Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesine yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek olur.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Karaciğer yağlanmasının önüne geçer.

Kandaki insülin seviyesini dengeler.

Yağ yakımını hızlandırıyor, tokluk hissi yaratır.

Öksürülük, nezle gibi şikayetlerin kesilmesini sağlar.

Huzursuz bağırsak, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümüne destek olur.

Doğal ağrı kesici görevi görür.

ALTIN SÜT NASIL YAPILIR, TÜKETİLİR?

Derin bir cezvenin içine sütü koyun. 1 su bardağı süte 1,5 çay kaşığı kadar toz zerdeçal ilave edin.

İçine zerdaçalı ilave ettikten sonra karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Kök zerdeçal ekleyecekseniz çok minik bir parçayı rendeleyerek ilave edin.

Pişirdikten sonra da süzün. Kaynama noktasına geldikten sonra ocağın üzerinde karıştırarak 5 dakika kadar pişirin.

Ardından ocaktan alın. Ocaktan aldıktan sonra içerisine tarçın, karabiber, karanfil ilave edebilirsiniz.

Daha sonra balla tatlandırarak ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.