Altın yumurtlayan meyve: Mangonun 12 şaşırtıcı faydası

Kazancının iyi olması nedeniyle altın yumurtlayan meyve olarak bilinen mango, tansiyondan kansızlığa kadar birçok hastalığa iyi geliyor. İşte tam bir şifa deposu olan mangonun 12 şaşırtıcı faydası...

Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya özgü bir tropik meyve olan mango, doğada bulunan en güçlü lif kaynağıdır. Antep fıstığı, gandaria, mombin ve kaju fıstığı ile aynı aileye aittir.

Güzel kokusu ve kendine has lezzetinin yanı sıra adeta tam bir sağlık deposu olan bu meyve, dünyanın bazı bölgelerinde ''mangifera indica'' yani meyvelerin kralı olarak adlandırılır.

Tadı erik ve kavuna benzetilen bu meyve, uzun süre tokluk hissi verdiğinden diyetisyen uzmanları tarafından kilo vermek isteyen kişilere şiddetle önerilir.

Etkileyici bir beslenme profiline de sahip olan mango; protein, doymamış yağ, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, potasyum, magnezyum, beta karoten, tiamin, folik asit, amino asitler, A, B, C ve K vitaminleri bakımından bir hayli zengindir. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan her şeyi karşılar.

Biz de adeta her derde deva olan mangonun bilinmeyen faydalarını sizler için derledik. Gelin mangonun neye iyi geldiğini hep birlikte öğrenelim...

TEMİZ VE ARINMIŞ BİR CİLT İÇİN

Mango meyvesi, tıkanmış gözenekleri temizlemeye yardımcı olur ve akne oluşumunu engeller. Bu nedenle daha sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmak için mango tüketebilirsiniz.

GÖZ SAĞLIĞINA BİREBİR

Mango, A vitamini açısından oldukça zengindir. Dolayısıyla her gün tüketilen bir dilim mango, günlük alınması gereken A vitamin miktarını karşılar ve bu da daha sağlıklı ve iyi görmeyi sağlar.

KANSIZLIĞA BİREBİR

Mango, yüksek miktarda C vitamini içerdiği için kansızlığa iyi gelir. Bu nedenle düzenli mango tüketimi, kırmızı kan hücresi sayısının artmasını sağlar.

YAŞLANMA KARŞITIDIR

Kolajen, kan damarlarının ve vücudun bağ dokularının korunmasına yardımcı olur ve böylece doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Yüksek miktarda kolajen proteinleri üretmeye yardımcı olan A ve C vitamini içeren mango da yaşlanma karşıtı bir yiyecek olarak adlandırılabilir.

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Mango, proteinlerin parçalanmasına ve sindirilmesine yardımcı olan enzimler ve ayrıca sindirim kanalının verimli çalışmasını sağlayan lifler içerir.

Bu nedenle sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra diyet lifi kalp hastalığı, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

KANSERİ ÖNLER

Mango meyvesinin posası karotenoidler, askorbik asit, terpenoidler ve polifenoller içerir. Bunların tümü meyvenin kanseri önleyici özelliklerinden sorumludur.

TANSİYONA İYİ GELİR

Mango, potasyum ve magnezyum açısından zengin bir meyvedir. Bu iki mineral, tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

Ayrıca yüksek lif ve C vitamini seviyeleri yüksek olduğundan kolesterolü dengeler ve yüksek kolesterolü denge altında tutar.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynayan K vitamini eksikliği, her yaş grubunda ortaya çıkabilir.

Mango, vücut için oldukça önem arz eden K vitamini açısından zengin olduğu için kemik sağlığına oldukça iyi gelir.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR

İyi bir folat kaynağı olan mango, beta keratin açısından zengin birer antioksidan görevi görür. İçerdiği beta keratin ve A, B C, K ve E vitaminleri, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

VÜCUDA ENERJİ SAĞLAR

Gün içinde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi doğal yollardan elde etmemiz gerekir. Mango, içerisinde sakaroz olan şeker barındırmaktadır. Bu özelliği sayesinde mango, vücut için bulunmaz bir enerji kaynağı oluşturur.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Mango, yüksek miktarda B6 vitamini içerir. Bu vitamin, beyin sağlığını korumaya ve geliştirmeye yardımcı olur.

HAMİLELİKTE FAYDALIDIR

Mango, içeriğinde bulunan vitaminler ile önemli bir demir deposudur.

Hamilelerde demir takviyesi, tablet ilaçlar ile yapılmakla birlikte ilaç yerine mango tüketimi de bir hayli faydalı olmaktadır. Bu nedenle doktorunuza danışarak tüketebilirsiniz.

MANGO MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR

Dilimlenen veya ezilen mango meyvesini yaptığınız tatlılarda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Güzel bir aromaya sahip olan mango, tatlılarınızda lezzeti artırmanıza yardımcı olur.

Mango meyvesini sıkıp suyunu da rahatlıkla içebilirsiniz. Birkaç meyveyle birlikte mangoyu karıştırıp hem lezzetli hem de sağlıklı içecekler elde edebilirsiniz.