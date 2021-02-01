Altıncı hastalık nedir? Altıncı hastalık belirtileri nelerdir? Altıncı hastalığın tedavisi var mı?

Altıncı hastalık nedir? Altıncı hastalık belirtileri nelerdir? Altıncı hastalığın tedavisi var mı?

Bir viral enfeksiyon olan altıncı hastalık genellikle kış aylarında çocukluk çağındaki bireylerde ortaya çıkar. Sağlığı ciddi anlamda tehdit eden altıncı hastalık nedir, belirtileri nelerdir?

Human herpes virüsü 6 (HHV-6) ve daha az sıklıkla human herpes virüsü 7 (HHV-7) adı verilen bir virüsün neden olduğu altıncı hastalık, genellikle 6 ay ve 2 yaşındaki çocuklarda görülen viral bir hastalıktır.

Altıncı hastalık, kısa süreli ateş ve huysuzluk gibi belirtiler nedeniyle diş çıkarma belirtileri ile karıştırılmaktadır.

Altıncı hastalık belirtileri gösteren çocukları hakkında araştırma yapan ebeveynler, konuyla ilgili detayları araştırıyor.

Peki herpes virüsünün neden olduğu altıncı hastalık nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir? İşte altıncı hastalık hakkında bilgiler..

ALTINCI HASTALIK NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Altıncı hastalık, diğer bilinen adıyla Roseola,39,4 ila 40,6 derece arasında genellikle 2-3 gün sürüp, en çok 8 güne kadar uzayabilen ani yüksek ateşle başlar.

Ateş başladığı gibi aniden normale dönüp, bazen yüksek ateşe bağlı nöbetler gelişebilir.

Kulak arkası ve boyunda lenf bezlerinde şişmeler, nadiren ensefalit ve hepatit de gelişebilir. Huzursuzluk da görülebilir.

Göz kızarıklığı, burun akması, huzursuzluk, sinirlilik, iştahsızlık ve boğaz ağrısı diğer belirtileridir.

Ateşin düşmesiyle pembe-kırmızı döküntüler başlar, önce gövde ve boyunda başlar, sonra yüz, kollar ve bacaklara yayılır. Döküntüler genellikle 1-2 gün arasında sürebilir.

ALTINCI HASTALIK BULAŞICI MIDIR?

Hasta çocuğun öksürüğü veya hapşırmasıyla ortama yayılan damlacıklar, hastalığın bulaşmasına yol açabilir.

Bulaşma solunum yoluyla olduğundan, kalabalık ortamlar bebekler için risktir.

Ateşli hastalığı olan çocukların diğer sağlıklı bebeklerden izolesi gerekir. Hastalıktan korunmak için hijyen kurallarına çok dikkat edilmeli, eller iyi yıkanıp, bebeğin temas ettiği şeyler dezenfekte edilmelidir.

ALTINCI HASTALIĞIN TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalık 1 haftaya kadar sürebilir. Tehlikeli olmayan ve spesifik bir tedavi gerektirmeyen bir hastalıktır. Ancak 3-4 günlük şiddetli ateş döneminde %6-15 sıklığında ateşli havale görülebilmektedir.

Bazı hastalarda özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda nadiren de olsa akciğer, beyin dokusu ve karaciğer iltihapları olabilmektedir.

Antibiyotik tedavisi gerektirmez. Bol sıvı alımı ve istirahat önemlidir. Ateşi düşürmek ve ateşli havale riskini azaltmak amacıyla ateş düşürücüler kullanılabilir ve ılık banyo yaptırılabilir.

Bağışıklığı baskılanmış bireylerde veya akciğer, beyin veya karaciğer iltihabı olan olgularda ileri merkezde yatırılarak antiviral tedavi uygulanmalıdır.

Henüz bir aşısı yoktur. Bulaşıcılığı çok fazla olmadığı için izolasyon önerilmez. Hijyen kurallarına uyma ve sık el yıkama uygun korunma yöntemleridir.