Alüminyum folyo kullanımı sağlığı bozuyor

Yemek pişirirken sıklıkla kullanılan alüminyum folyo, kemik erimesinden kısırlığa kadar birçok hastalığa neden olabileceğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, önemli uyarılarda bulundu.

Alüminyum folyo ve pişirme kağıtları son zamanlarda mutfakta sıkça kullanılmaya başlandı. Hemen her gün alüminyum folyo ile pişirilen bir gıdayı tüketen kişinin vücudunda alüminyum birikmesi görülebiliyor.

Alüminyum folyo sıcağa maruz kaldığında, içerisindeki alüminyum maddesi yüksek ısı sonucu gıdaya geçebiliyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, alüminyum folyo kulanımının zararlarını, yol açabileceği hastalıkları ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.





ASİT, GIDAYA GEÇMESİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Sakladığınız gıdalarda tuz oranı yüksekse, sulu bir yemekse, limon ya da sirke gibi asitli bir özelliği varsa bunlar alüminyum maddesinin gıdaya geçmesini kolaylaştırır. Bu durum kısa vadede bir soruna yol açmasada yavaş yavaş birikime bağlı vücutta alüminyum zehirlenmesine neden olur. Ya da kişide bir böbrek rahatsızlığı varsa ve yeterince su tüketmiyorsanız bu vücutta alüminyum birikimine yol açar. Çünkü bu madde vücuttan böbrekler vasıtasıyla idrardan atılır. Vücudun normalde üretmediği ve kullanmadığı bir metaldir.

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLABİLİYOR

Eğer nedeni açıklanamayan yorgunluk, halsizlik varsa nedeni alüminyum olabilir. Çok sık hastalık geçiren kişiler de bu maddeleri düşünebilir. Alüminyum vücudun savunma hücresi olan lökositlerin fonksiyonunu bozuyor. Ayrıca östrojen ve testosteron hormonlarının fonksiyonlarına zarar vererek meme kanseri, nedeni açıklanamayan kısırlığa neden olabiliyor.

Vücutta kalsiyum ile yarıştığından kemik erimesi ya da çocuklarda büyüme, gelişme geriliğine yol açabilir. D vitamini ve tiroid hormonu fonksiyonlarını bozabiliyor. Buna bağlı tiroitte nodüller, guatr adı verilen tablo görülebiliyor. Tüm vücudu etkileyebilen sinir sisteminde nöronlara birikerek Alzheimer ve demans gibi psikolojik ve nörolojik hastalıklara da neden olduğu yönünde çalışmalar mevcut.

ÇİZİLMİŞ TENCERE VE TAVAYI KULLANMAYIN

Özellikle ocak ve fırın gibi sıcak yerlerde alüminyum türü maddeleri kullanmamak gerekiyor. Asit ve tuz oranı yüksek gıdaları bu tür maddeler ile bir gün fazla tutmamalısınız. Onun dışında uzun vadeli saklama kabı olarak kullanmamamız gerekiyor. Alüminyum tencere ve tavada çizik varsa kesinlikle kullanılmamalı. En ideali yağlı kağıt kullanımı olacak. Sıcakta kullanacaksak cam kap, döküm ya da paslanmaz tencere, tava tercih edilmeli. Diğer türlü maruziyet görülebilir.