Alzheimer hastalığının en yaygın 10 belirtisi

Bilimsel tahminlere göre dünyayı bir demans salgını bekliyor ve henüz Alzheimer hastalığının tedavisi yok. Bu nedenle belirtileri önceden fark edebilmek ve önlem almak oldukça büyük öneme sahip.

Küresel nüfusun yaşlanması ve demanstan (bunama) etkilenen insan sayısının artması, dünya çapında yeni bir salgın haline geliyor. Ve insan ömrünün uzaması nedeniyle bilimsel tahminlere göre yakın gelecekte bir bunama salgını bizleri bekliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada 47,5 milyon insan bir tür demans hastası ve 2050 yılına kadar bu sayının 115 milyonu aşabileceği tahmin ediliyor.

Tüm demansların yüzde 70'ini oluşturan en yaygın demans türü, merkezi sinir sisteminin ilerleyici bir nörodejeneratif hastalığı olan Alzheimer hastalığıdır. Hastaların beyninde, nöronlar arasındaki iletimi engelleyerek ve beyin hücresi bozulması sonucu, etkilenen bölüme bağlı olarak fiziksel, zihinsel ve psikolojik fonksiyonların kaybıyla beyni tahrip eden olağandışı proteinler (amiloid ve tau proteinleri) birikimi olur.

Hastalığın belirtileri yavaş yavaş başlar ve ilk ve en belirgin belirti hafıza kaybıdır, bunu zihinsel ve fiziksel bozulmalar ve kişinin tamamen fonksiyonel yetersizliği takip eder ve kişi başkalarının bakım ve yardımına bağımlı hale gelir.

ALZHEİMER HASTALIĞININ 10 BELİRTİSİ

Alzheimer hastalığı erken bir aşamada tipik yaşlılık unutkanlığı ile karıştırılabilir, bu nedenle semptomların erken tanınması ve Alzheimer hastalığının teşhisi son derece önemli olduğundan dikkatli olunmalıdır.

Hastalığın belirtileri genel olarak yanlış hesaplamalar ve zayıf çıkarımlar, parayı yönetememe, tarih ve mevsimi belirleyememe, iletişimi sürdürmede zorluk ve kafa karıştırıcı şeyler ve önceki olayları hatırlayamamadır.

Bu belirtiler mutlaka bunun bir hastalık olduğunu göstermez. Ara sıra yanlış kararlar vermek, bazı faturaları ödemeyi unutmak, güncel tarihi unutmak ve hatırlamak, ara sıra iletişimi sürdürmekte zorluklar, zaman zaman bir şeyleri kaybetmek normaldir.

İşte Alzheimer hastalığının en yaygın 10 belirtisi:

Günlük Yaşamı Bozan Hafıza Kaybı

Alzheimer hastalığının en yaygın belirtilerinden biri, özellikle erken evrede, yeni öğrenilen bilgilerin unutulmasıdır. Önemli tarihleri ​​veya olayları unutmak ve aynı soruları tekrar tekrar sormak da belirtiler arasındadır.

Planlamada veya Problem Çözmede Zorluklar

Alzheimer'lı bazı kişiler, bir plan geliştirme ve takip etme veya sayılarla çalışma yeteneklerinde değişiklikler yaşayabilir. Bilinen bir tarifle veya aylık faturaları takip etmede sorun yaşayabilirler.

Bilinen İşleri Tamamlamada Zorluk

Alzheimer hastaları genellikle günlük işlerini tamamlamakta zorlanır. Bazen tanıdık bir yere gitmekte, bir alışveriş listesi düzenlemekte veya favori bir oyunun kurallarının hatırlatılmasında sorun yaşayabilirler.

Zaman veya Yer Karışıklığı

Alzheimer ile yaşayan insanlar tarihi, yılın zamanını veya günün saatini takip etmekte zorlanır. Bazen nerede olduklarını veya oraya nasıl gittiklerini unutabilirler.

Görsel ve Uzamsal İlişkileri Anlama Sorunları

Bazı insanlar, sürüş sorunlarına neden olabilecek mesafeleri ve renk veya kontrastı belirlemede sorun yaşayabilir.

Kelime veya Yazma Sorunları

Alzheimer ile yaşayan insanlar bir sohbete katıldıktan sonra sorunlar yaşayabilir. Ayrıca konuşmaya nasıl devam edeceklerini bilmeden bir konuşmanın ortasında durabilirler. Kelime dağarcığıyla mücadele edebilirler ve genellikle tanıdık bir konuyu adlandırmakta zorluk çekerler. Ayrıca el yazılarında da değişiklik olur.

Eşyalarını Kaybetmek

Alzheimer hastalığı olan bir kişi, eşyalarını alışılmadık yerlerde bırakabilir. Bir şeyleri kaybedebilirler ve sözü edilen şeyi tekrar bulmak için geriye dönük şeyleri hatırlayamazlar. Hastalığın ilerlediği durumlarda, genellikle diğer insanları eşyalarını çalmakla suçlarlar.

Zayıf Muhakeme

Bireyler karar vermekte zorluk çekebilir. Örneğin, parayı kötüye kullanmaya başlayabilir veya normal bakım ve temizliği sürdürmeye daha az dikkat edebilirler.

İşten veya Sosyal Faaliyetlerden Vazgeçme

Alzheimer hastalığı olan bir kişi, konuşmaları takip etme becerilerinde değişiklikler yaşayabilir ve bunun sonucunda hobilerden, sosyal faaliyetlerden veya diğer meşguliyetlerden çekilebilirler.

Ruh Hali ve Kişilik Değişiklikleri

Bireyler ruh hali ve kişilik değişiklikleri yaşayabilir, kafası karışabilir, şüpheli, depresif, çekingen veya endişeli olabilirler.

TEDAVİSİ HENÜZ MEVCUT DEĞİL

Alzheimer hastalığı olan hastaların yaklaşık yüzde 85'inde ayrıntılı bir tıbbi öykü ve nörolojik muayene, doğru teşhisin konulmasını sağlar.

Beyin görüntüleme yöntemleriyle Alzheimer hastalığının teşhisinde, tümör süreci veya kalp ve damar durumundaki değişiklikler gibi bilişsel bozulmaya neden olabilecek hastalıkların kontrolü de sağlanır.

Beynin tomografisi karakteristik kortikal atrofi formları (beyin dokusu hacmi kaybı) gösterebilse de, beyin MR'ı yapısal değişiklikleri göstermede daha hassastır.

Alzheimer hastalığına karşı mücadele yöntem üç ana hedefe odaklanır: Hastalığın erken teşhisi, Alzheimer hastalığının başlangıcına işaret edebilecek belirtilerin erken tanınması ve uygun sağlık ve çevre ile hastanın ve ailesinin yaşam kalitesini iyileştirmek. Hastalığın gelişimini yavaşlatabilecek demans karşıtı ilaçlar ile de tedavi desteklenir.

Demans teşhisi konulduktan sonra hastalar tüm bilişsel fonksiyonlarının yavaş yavaş zayıflamasını bekleyebilir. Ancak başta ilaçların kullanımı hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Hastalığın kendisi için bir tedavi henüz mevcut değil ve mevcut tedaviyi kullanmak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı hedeflemektedir.

ALZHEİMER HASTALIĞINI ÖNLEMEK İÇİN 4 İPUCU

Birkaç yaşam tarzı değişikliği Alzheimer hastalığı geliştirme riskini azaltabilir. Her 3 Alzheimer vakasından 1’inin, doğru yaşam tarzı ipuçlarıyla önlenebileceği tahmin ediliyor. Alzheimer vakalarının neredeyse üçte ikisini oluşturan kadınlar için bu durum özellikle çok önemli.

İşte Alzheimer hastalığını önlemek için 4 ipucu.

Düzenli Egzersiz Yapın

Egzersiz, Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlayabilir, çünkü sadece beyne giden kan akışını artırmakla kalmaz, aynı zamanda sinir hücrelerine bağlanan amiloid plaklarını serbest bırakır. Bu maddeler yavaş yavaş sinir iletişimini bozarak Alzheimer'a neden olur.

Herhangi bir egzersiz yardımcı olur, ancak uzmanlar haftada en az üç saat yüksek yoğunluklu egzersiz önermektedir. Ancak her gün yapacağınız yarım saatlik bir tempolu yürüyüş de Alzheimer hastalığına karşı çok büyük şekilde yardımcı olabilir.

Uyku Kalitenizi Yönetin

Yeterli ve kaliteli uyuduğunuzda, beyin zararlı amiloid plaklarını temizleyebilir. uyumadan önce sizi çevreleyen elektronik cihazları kapatın. Zihninizi boşaltmak için odayı sessiz ve karanlık tutun. Her gece 7 ila 9 saat uyuyun. Ancak uykunuzun süresi kadar uyuduğunuz saat dilimi de önemli. Her gece aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde kalkmaya çalışın. İyi bir uyku rutini yakalayın.

Sağlıklı Beslenin

Şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Mümkünse Akdeniz diyetini izleyin. Beyin yaşla birlikte küçülür, ancak araştırmalar, Akdeniz diyeti (daha fazla meyve, sebze, zeytinyağı ve daha az et ) izleyen kişilerin, tipik yemekler yiyen insanlara göre daha az beyin kütlesi kaybettiğini göstermektedir.

Uzmanlar, beyin için en iyi beslenmenin yeşil yapraklı sebzeler, meyve ve sebzeler gibi besinlerden oluştuğunu söylüyor.

Her Yıl Kan Testi Yaptırın

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet, Alzheimer hastalığına giden yolu tetikleyen sağlık sorunlarıdır. Bu nedenle her yıl kan testi yaptırmak ve gerekli önlemleri almak son derece önemlidir.