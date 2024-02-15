Aman dikkat! El Nino, göz hastalıklarına davetiye çıkarıyor El Nino kaynaklı küresel yağış desenlerinde meydana gelen değişikliklerin göz sağlığı üzerinde etkili olduğu kanıtlandı.

AA

Son zamanlarda Türkiye, soğuk havanın etkisine girdi.

Sağanak yağışın artış gösterdiği günlerde, göz hastalıkları ise tetiklenmeye başladı.

Göz hastalıklarının tetiklenmesiyle beraber yapılan bir araştırma, El Nino'nun etkisini ortaya koydu.

İngiltere ve ABD'den akademisyenler bu konuda ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Virüsün bulaşıcılığı artıyor

İngiltere ve ABD'den akademisyenlerin ortak çalışmasına göre El Nino kaynaklı küresel yağış desenlerinde meydana gelen değişiklikler göz sağlığı üzerinde etkileri olan virüs ve parazitlerin bulaşıcılığını artırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)