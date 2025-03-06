Aman dikkat: İftardan sonra sigara kullanımı kalp krizini tetikliyor

Haber Merkezi

Sigarayı bırakmak, yeni bir hayata başlamak için fırsat aslında...

Dünyada her gün 22 bin kişi olmak üzere yılda 8 milyondan fazla kişi, tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle yaşamını yitiriyor.

Sigaradan bağlı sağlık sorunları ise her geçen gün daha fazla artıyor.

Sigarayı bırakarak daha sağlıklı bir yaşama başlamak için Ramazan ayı ideal olabilir ancak iftardan sonra da sigara içmemeniz gerekiyor.

İftardan sonra sigara içmek, özellikle uzun bir açlık ve susuzluk döneminden sonra vücuda ciddi zararlar verebilir.

İFTARDAN SONRA İÇİLEN SİGARA ÇOK ZARARLI

Tüm gün sigara içilmemesinin ardından, iftar sonrası üst üste sigara içen kişilerde kanda aniden nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde yükselme olabilir.

Bunların etkisiyle damarlarda daralma ve organlara yeterince oksijen taşınamaması gibi sonuçlar ortaya çıkar.

Bu kişiler, tansiyon yükselmesi ve buna bağlı beyin kanaması riski taşıyabilir.

Ayrıca ani nikotin artışı çarpıntıya ve kalp krizine neden olabilmektedir.

DİĞER ZARARLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

1. DAMARLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Oruç sırasında vücut uzun süre besinsiz ve susuz kaldığı için kan dolaşımı yavaşlar.

İftardan hemen sonra sigara içmek, ani damar daralmasına ve kan basıncında dalgalanmalara neden olabilir.

Bu durum, kalp krizi ve felç riskini artırabilir.

2. SİNDİRİM SİSTEMİNDEKİ ETKİSİ

Sigara, mide asidini artırarak mideyi tahriş edebilir.

İftarda ağır yemeklerle birleştiğinde mide yanması, reflü ve sindirim problemlerine yol açabilir.

3. OKSİJEN SEVİYESİ VE BAŞ DÖNMESİ

Uzun süreli açlık sonrası vücut oksijene daha çok ihtiyaç duyar.

Sigara içmek, kandaki oksijen seviyesini düşürür ve baş dönmesine, halsizliğe yol açabilir.

4. SOLUNUM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Açlık sonrası solunum yolları daha hassas olur.

Sigara içmek, solunum yollarını tahriş eder ve nefes darlığına neden olabilir.

5. KAN ŞEKERİ DENGESİZLİĞİ

Oruç boyunca düşük kalan kan şekeri, iftardan sonra hızla yükselir.

Sigara içmek insülin dengesini bozarak ani şeker düşüşüne neden olabilir, bu da halsizlik ve yorgunluk hissini artırır.

SİGARA İÇMEYİN!

Sigara içmek yerine önce su ve hurma ile orucunuzu açın.

Hafif bir yemek yedikten ve bir süre dinlendikten sonra nikotin isteğiniz devam ediyorsa yerine farklı bir besin koymayı deneyin.

Bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.

İftardan hemen sonra sigara içmek vücudu fazlasıyla yorar ve zararlarını artırır.

Mümkünse bırakmak sağlığınız için daha iyi olacaktır.

SİGARA BIRAKILDIĞI ANDAN İTİBAREN