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Aman dikkat: Pankreas kanseri bu belirtilerle kendisini gösteriyor...

Aman dikkat: Pankreas kanseri bu belirtilerle kendisini gösteriyor... Hızla yayılan ve erken teşhis noktasında geç kalındığında ölümcül olan pankreas kanseri, bazı belirtilerle sinyal veriyor.