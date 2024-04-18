Aman dikkat: Pankreas kanseri bu belirtilerle kendisini gösteriyor...

Pankreas kanseri, pankreas hücrelerinde başlayan ve hızla yayılan bir kanser türüdür.
Pankreas, sindirim enzimleri ve insülin gibi önemli hormonları üreten bir organdır.
Pankreas kanserinin belirtileri genellikle hastalık ilerlediğinde ortaya çıkar ve erken evrelerde belirgin olmayabilir.
Bununla birlikte, şu belirtiler görülebilir:
Karın ağrısı:
Özellikle sırt ve karın üst kısmında sürekli veya artan bir ağrı.
Kilo kaybı:
Nedeni açıklanamayan ani kilo kaybı.
İştah kaybı:
Yemek yeme isteğinde azalma.
Sarılık:
Cilt ve gözlerin sararması (bilirubin seviyelerinin yükselmesinden kaynaklanır).
Yorgunluk ve halsizlik:
Anemiye bağlı olarak olabilir.
Bulantı ve kusma:
Sindirim sistemi ile ilgili problemlerden kaynaklanabilir.
Şeker düzeninde bozulma:
Diyabet semptomları, özellikle pankreasın endokrin kısmında bir tümör varsa.
Pankreas kanserinin tedavisi
Pankreas kanserinin tedavisi, hastalığın evresine, tümörün büyüklüğüne ve yayılma durumuna bağlıdır.
Tedavi genellikle cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi veya bunların kombinasyonunu içerebilir.
Ancak, çoğu zaman pankreas kanseri erken evrede tespit edilmediğinden, tedavi seçenekleri sınırlı olabilir ve genellikle prognoz oldukça ciddidir.
Erken teşhis önemlidir, bu nedenle risk altındaki kişiler düzenli sağlık kontrolleri yapmalıdır.
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