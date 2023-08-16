Aman dikkat! Sivilceleriniz hastalık habericisi olabilir... Yüzdeki sivilcelerin bazı hastalıkların habericisi olabileceği ortaya çıktı. Bu hastalıkların detayı uzman kontrolünde değerlendirilmeli ancak geçmeyen inatçı aknelerin vücudunuzda hangi bölgenin sesi olduğunu iyi analiz etmeniz gerekiyor.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yüzdeki sivilcelerin sadece cilt sorunlarına değil aynı zamanda da bazı içsel sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, yüzdeki sivilcelerin yerleşim yerlerinin ve vücudunuzun iç dengesini yansıtabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle yüzünüzde geçmeyen inatçı sivilceler varsa, mutlaka bir doktora başvurun.

Bu sivilceler, vücudunuzda neler olup bittiğine dair size bilgi verebilir ve hastalık varsa teşhisini kolaylaştırabilir.

Alın ve çene bölgesindeki sivilceler...

Örneğin, alın bölgesindeki sivilceler genellikle sindirim sistemi ile ilişkilendiriliyor.

Sindirim sistemi problemleri, alın bölgesindeki sivilcelerin oluşmasına neden olabilir.

Yanaklardaki sivilceler ise solunum yolu sorunları veya akciğer sağlığıyla bağlantılı olabilir.

Çene bölgesindeki sivilceler hormonal değişikliklerle ilişkilendirilirken, çene altı ve boyun bölgelerindeki sivilceler lenf düğümleri veya bağışıklık sistemi sorunlarına işaret edebilir.

Göz altındaki sivilceler ise uyku eksikliği, yorgunluk veya stresle ilişkilendirilebilir.

Burun üzerindeki sivilceler

Burundaki sivilceler; stres, beslenme veya bazı kullanılan ilaçlardan kaynaklı olabilir.

Fakat en yaygın sebebi bu bölgedeki yetersiz hijyendir. Bu nedenle burun üstündeki sivilceleri önemsemeniz ve hemen harekete geçmeniz gerekebilir.

Sırtta yer alan sivilceler toksinlerden kaynaklı olabilir

En yoğun sivilce çıkan yerlerden birisi de sırtımız. Sırttaki sivilceler, ciltteki toksin ve yağlarla karışan terin gözenekleri tıkaması sonucu oluşabilir.

Uzmanlar ipucu vereceğinden emin

Uzmanlar, cilt sorunlarının ve sivilcelerin kesin bir teşhis için yeterli olmadığını, ancak bu belirtilerin sağlık durumu hakkında ipuçları verebileceğini söylüyor.