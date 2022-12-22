Aman diyelim! Sakın bu yiyecekleri tekrar ısıtıp yemeyin! 1 kaşık tüketildiğinde bile...

Aman diyelim! Sakın bu yiyecekleri tekrar ısıtıp yemeyin! 1 kaşık tüketildiğinde bile...

Bazılarımız günü kurtarmak için önceki günden kalanları ısıtıp tekrar yiyoruz. Her besinde bu işlem yapılmamalı. Özellikle bu 6 yiyeceği sakın ikinci kez ısıtıp yemeyin!

Bazı durumlarda ev hanımları, her gün ne yemek yapacağını şaşırdığı için önceki günden kalan yemekleri yiyor.

Yaptığı yemekleri buzdolabında bekletip tekrar tekrar çıkarıp ısıtıyor. Hatta bazen 2-3 gün aynı yemekler yeniyor.

Aslında büyük bir kolaylık olarak görünen bu yöntem, farkında olmadan sağlığımızı tehlikeye atıyor.

Diğer yandan çalışan kişilerin, akşam iş dönüşünde yemek hazırlamaya üşendikleri apaçık ortada. Yorgun argın eve gelip tekrar yemek derdiyle uğraşmak istemeyebiliyorlar.

Bu durumda yaptıkları yemekleri tekrar ısıtıp kullanabiliyorlar. Ancak bu bazı yiyecekler için büyük bir tehlike.

Sizler için ikinci kez ısıtılıp yenmemesi gereken yiyecekleri derledik. Okuyunca bu hatayı bir daha yapmayacaksınız...

Tavuk

Tavuk yeniden ısıtıldığında kötü reaksiyon gösteren proteinlere sahiptir. Soğuk tavuk ısıtıldığında sindirim sorunlarına yol açabilir. Eğer tavuğu tekrar ısıtacaksanız, her tarafının ısındığından emin olun. Tavuk dumanı tütecek kadar fazla sıcaklığa ulaşmalıdır.

Dilerseniz hiç riske atmayıp, kalan tavukları salata ya da soğuk sandviçlerde kullanabilirsiniz.

Yumurta

Yumurta kesinlikle tekrar ısıtılmaması gereken bir besindir. Yumurta yeniden ısıtıldığında içerisindeki protein yapısı parçalanır.

Haşlanmış ya da pişmiş bir yumurta tekrar ısıtıldığında zehirli bir etki yaratır ve sinidirim sistemini bozar.

Ispanak

Bütün yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi ıspanakta da demir ve nitrat bulunur. Ispanak yeniden ısıtıldığında içerisindeki nitrat parçalanıp nitrite dönüşür. Nitrit ise kandaki oksijen seviyesini etkiler. Ispanağı tekrar ısıtırsanız gıda zehirlenmesine neden olabilir.

Bu nedenle ıspanak ve diğer bütün yeşil yapraklı sebzeleri yiyebileceğiniz kadar yapmanızı öneririz.

Pirinç

Pirinç normal şartlarda zararlı değildir. Ancak kötü koşullarda saklarsanız tehlike yaratabilir. Yapılan pilav, oda sıcaklığında 1 saatten fazla bekletilirse üzerinde bakteriler oluşmaya başlar.

Bu yüzden pilavınızın servisini yaptıktan sonra mutlaka hava geçirmeyen bir kaba koyup buzdolabında saklamalısınız. Bu şekilde yaparsanız pilavı tekrar ısıtabilirsiniz.

Patates

Eğer patatesi oda sıcaklığında soğutursanız tehlikeli olabilir. Ilık hava bakteri oluşmasını sağlar. Bu bakteriler ısıtıldığında ölmez. Bu yüzden patatesli yemeklerinizi servisten sonra hemen buzdolabında soğutmalısınız.

Mantar

Mantar pişirildiği gün tüketilmesi gereken besindir. Mantarı yeniden ısıtmak protein yapısını bozar. Yapısı bozulan mantar sindirim ve kalp sağlığı sorunlarına neden olabilir. Eğer önceki günden kalan mantarınız varsa soğuk yemenizi öneririz.