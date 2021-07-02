Amanos Dağı eteklerinde aşı mesaisi

Amanos Dağı zirvesinde hizmet veren sağlık ekipleri, bin 100 rakımlı Kayabaşı mevkisinde zorlu koşullarda aşı mesaisini sürdürüyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 50 bin hedef nüfusu aşılamak için Devlet Hastanesi, Aile hekimliği ve sahada bulunan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri her gün çalışmaya devam ediyor.

Sağlık çalışanları, aşılama çalışmaları kapsamında bin 100 rakımlı Kayabaşı mevkisinde bulunan maden ocağı çalışanlarını aşılamak için İlçe Sağlık Müdürlüğünden hareket ettiler.

Zorlu bir yolculuk sonrası 70 kadar maden ocağı çalışanlarını aşılayarak geri döndüler.

FEDAKARLIK MESAİSİ

İşi dolayısıyla aşısını olamayan vatandaşlara yerinde hizmet veren sağlık ekipleri, onlarca kilometre yol kat ederek 38 dereceyi bulan sıcaklardan ileri gelen zorlu hava şartlarına göğüs geriyor.

HEDEF 50 BİN

Öncelikli grupta olan sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, 50 yaş üstü derken geçen hafta 18 yaş sınırına kadar gelen aşılanma yaşı ile birlikte İslahiye sınırında 50 bini geçen bir kitle hedefleniyor.

YÜZDE 50'YE ULAŞILDI

Aşılanma yaşının 18’e inmesi ile birlikte hedef kitle olarak gösterilen 50 bin civarındaki vatandaşın 3 bini ilçe dışından toplamda 35 bin dozu aşan aşı yapıldığı öğrenildi.

500 KİŞİ EVİNDE AŞILANDI

Herhangi bir sebepten veya hastalığından dolayı evinden veya yatağından çıkamayan 500 aşkın vatandaşın aşılanması yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı merkezlerinde randevusuz aşı yapılmadığı fakat İlçe Sağlık Müdürlüğüne 6’lı grup şeklinde gidilmesi halinde Biontech aşısı yapılabileceği bildirildi.