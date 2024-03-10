Amasya’da 60 yaşındaki kadın aynalara küsmüştü: Diyetle 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü

Amasya merkeze bağlı Bağlıca köyünde yaşayan ve aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 60 yaşındaki Nuran Vanlı, uzun yıllar aşırı kilolarının önüne geçemedi.
Sağlık sorunları artınca başvurduğu doktoru küçük yaşta geçirdiği kaza nedeniyle omuriliğindeki problemi belirledi.
Kilo vermemesi halinde felç riski oluştuğu anlatılan Vanlı’ya diyet yapması önerildi.
Diyet önerilerine harfiyen uydu, her gün yürüyüş yaptı
Vanlı, diyet önerilerine harfiyen uyup her gün yaptığı yürüyüş sayesinde muhteşem bir dönüşüme imza attı.
48 kilo verdi
10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düşerek 48 kilo veren Vanlı, belindeki ağrılardan ve tansiyon hastalığından kurtuldu.
"İdeal kilosuna geldi"
Amasya'da diyetisyen gözetiminde 10 ay önce sağlıklı beslenme programına başlayan azimli kadın, 108 kilodan 60 kiloya düşerek ideal kilosuna ulaştı.
“Aynalara küsmüştüm, artık bakabileceğim"
Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Vanlı, “Aynalara küsmüştüm. Artık bakabileceğim. Şimdi çok mutluyum. Şimdi yürüyor, koşuyorum. Tansiyon hastasıydım. 4 aydır tansiyon ilaçlarını da kullanmıyorum.” diye konuştu.
9 torunu var
9 torunu bulunan Vanlı, kucağına alamadığı torunlarıyla artık birlikte daha güzel vakit geçirebileceğini söyledi.
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