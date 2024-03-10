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Amasya’da 60 yaşındaki kadın aynalara küsmüştü: Diyetle 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü

Amasya’da 60 yaşındaki kadın aynalara küsmüştü: Diyetle 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü Aşırı kiloların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için doktor gözetikinde yapılan diyet ve yürüyüşün etkileri çok büyük. 60 yaşındaki Nuran Vanlı, bu yöntemle 10 ayda 48 kilo vererek ideal kilosuna kavuştu.