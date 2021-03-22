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    Amasya'da doğum günü daveti koronavirüs yaydı

    Doğum günü kutlamak için bir araya gelen aynı aileden 13 kişinin, koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 18:01
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    Amasya'da doğum günü daveti koronavirüs yaydı

    Amasya'da yaşayan bir aile, kız çocuklarının doğum gününü kutlamak için evlerine yakınlarını davet eti.

    Davete katılan ve kutlama sonrası ayrılarak evlerine giden akrabalar, bazı semptomlar gösterince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

    13 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

    Yapılan koronavirüs testlerinde, aynı aileden 13 kişinin testi pozitif çıktı. Testlerin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

    Ev karantinasına alınan aileden 4’ü hastanede tedaviye alındı.

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