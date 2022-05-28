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    Amasya'daki genç kızın karnından çıkan kitle şaşırttı

    Karnındaki şişliğin inmemesi üzerine hastaneye başvuran genç kızın karnındaki 5 kiloluk kitle, doktorlar tarafından ameliyatla alındı.
    • 28.05.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 10:59
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    Amasya'daki genç kızın karnından çıkan kitle şaşırttı

    Amasya’da yaşayan 22 yaşındaki G.D., karnındaki ağrıyla oluşan şişliği fark edip, bu belirtiyi üşütmesine bağladı.

    İHA'nın haberine göre; Genç kız, bir süre düzenli spor yapmasına rağmen şişliğin inmemesi üzerine durumu ailesiyle paylaştı.

    Karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

    Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran G.D.’nin yapılan tetkik ve tahlillerinde karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İki saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı.

    Amasya'daki genç kızın karnından çıkan kitle şaşırttı

    "7 aylık gebelik gibiydi"

    Ekibiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Hastamızda geldiğinde kaburga altına kadar büyüyen 7 aylık gebelik gibi görünen bir kitle olduğunu fark ettik. Operasyonda karnı açtığımızda yaklaşık 5 kiloluk bir kitle olduğunu görüp çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi." diye konuştu.

    "Kadınlar 6 ay ya da yılda bir kez genel check-up yaptırmalı"

    Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğunu ve daha önce benzer şikayetlerle gelen hastalarının bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Kara, "Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

    Amasya daki genç kızın karnından çıkan kitle şaşırttı #1

    Amasya daki genç kızın karnından çıkan kitle şaşırttı #2


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