Ambulans uçak, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için havalandı

Prag'ta staj yaparken Guillain-Barre sendromu nedeniyle rahatsızlanan 24 yaşında Ezgi Doğru, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Sağlık alanında yaşanan gelişmeler ile Türkiye, yalnızca yurt içinde değil sınır ötesinde de vatandaşlarına hizmet götürebilen bir ülke olarak ön plana çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı ambulans uçağını, Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Tarım Üniversitesi’nde staj yaptığı sırada Guillain-Barre sendromu hastalığına yakalanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gören 24 yaşındaki Ezgi Doğru isimli Türk öğrenci için kaldırdı.

İHA’nın haberine göre; Doğru’nun ailesi tarafından Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’ne yapılan başvuru üzerine ambulans uçakla alınan Ezgi Doğru, İstanbul’daki hastaneye nakledildi.

“Yakalandığı hastalık çok özel bir bakım gerektiriyor”

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Ezgi kızımız daha önce Erasmus programı ile burada eğitim görürken hocaları tarafından çok beğenilerek staj için bir davet almıştı. Staj sırasında maalesef bu hastalık ortaya çıktı. Yakalandığı hastalık çok özel bir bakım gerektiriyor. Buradaki tedavi yeterli olmayınca ailesi tarafımıza başvurdu. Biz de konuyu Ankara’ya ilettik.





“Bugün büyük bir devlete sahip olduğumuz için bir kez daha gururlandık”

Bakanlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda kendisine bir ambulans uçak gönderildi. Ezgi kızımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün büyük bir devlete sahip olduğumuz için bir kez daha gururlandık. Allah devletimize zeval vermesin.”





“Maalesef hastanede yeteri kadar ilgilenmemişler”

Prag Büyükelçiliği Konsolosluk Şube Sorumlusu Başkatip Ahmet Çelik yaptığı açıklamada, şu sözleri kaydetti:

“Öğrenci kızımız ilk rahatsızlandığında Prag’daki askeri hastaneye kaldırılmış fakat hastanede gerekli tedavi yönteminin tam olarak uygulanamaması nedeniyle Cesky Brod şehrindeki bir başka hastaneye nakledilmiş. Bu hastanede ise hastanın fizik tedavisinin tam olarak yapılmayarak hastalığın daha da ilerlediği gözlemlenmiş.

Ambulans uçak, Çekya'da rahatsızlanan Türk öğrenci için havalandı VİDEO



Hem hemşirelerin tutumu hem de doktorların İngilizce bilmemesi nedeniyle iletişim sorunları yaşanmış. Maalesef hastanede yeteri kadar ilgilenmemişler. Ailenin tarafımıza başvurması sonrasında gerekli evraklar, hazırlanarak Sağlık Bakanlığımıza iletildi ve bakanlığımız Ezgi için hava ambulans gönderdi.”