Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'nca alınan yeni kararda, ameliyat ve endoskopi gibi operasyonlardan önce PCR testinin yapılmamasına karar verildi.

Dünya çapında yaşamı durma noktasına getiren koronavirüs sürecinde sona gelinirken, kısıtlamalar da tek tek kaldırılmaya başladı.

Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu Toplantısında alınan karar, hastanelere resmi yazıyla duyruldu.

Ameliyat öncesi test yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin artık ameliyat veya endoskopi, kolonoskopi gibi operasyonlar öncesinde hastalara tarama amaçlı PCR testinin yapılmamasını istedi.

Resmi yazıda kararın aşılama oranı, ilaç kullanımı ve vaka sayıları gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı da vurgulandı.