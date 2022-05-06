Petrol
113.41
2.26%
Euro
15.84
0.78%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
904.33
0.85%
Borsa
2455
-0.44%
Bitcoin
547.494
-7.33%
BTXN Coin
15.78
-4.42%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

    Sağlık Bakanlığı'nca alınan yeni kararda, ameliyat ve endoskopi gibi operasyonlardan önce PCR testinin yapılmamasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

    Dünya çapında yaşamı durma noktasına getiren koronavirüs sürecinde sona gelinirken, kısıtlamalar da tek tek kaldırılmaya başladı.

    Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

    26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu Toplantısında alınan karar, hastanelere resmi yazıyla duyruldu.

    Ameliyat öncesi test yapılmayacak

    Sağlık Bakanlığı, hastanelerin artık ameliyat veya endoskopi, kolonoskopi gibi operasyonlar öncesinde hastalara tarama amaçlı PCR testinin yapılmamasını istedi.

    Resmi yazıda kararın aşılama oranı, ilaç kullanımı ve vaka sayıları gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı da vurgulandı.

    Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı #1

    Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    ABD'den 'İran destekli güçler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyor' iddiası
    Dünya

    ABD'den 'İran destekli güçler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyor' iddiası

    Yeni ekonomi düzeni Metaverse için yerinizi alın!
    MetaEvren

    Yeni ekonomi düzeni Metaverse için yerinizi alın!

    Bodrum ana isale hattı patladı, iş yerlerini su bastı
    Gündem

    Bodrum ana isale hattı patladı, iş yerlerini su bastı

    Görüş Bildir