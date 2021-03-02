Ameliyatsız Yüz Germe mi? Elbette mümkün

Ulthera ile yüzünüzdeki tüm izleri bir seansta ameliyatsız yüz germe ile siliyoruz.

Yüzdeki yaşlanma belirtileri 20'li yaşların ortalarında görülebilir ve zamanla ilerlemeye devam edebilir. Yaşlanma, güneşe maruz kalma, hormonal değişiklikler, hastalık ve diğer faktörler yüz derisinin sarkmasına neden olarak yüzde kırışıklık, çizgi ve çökmelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum genellikle üzgün, utanmış ve mutsuz hissetmeye neden olur. Bir estetik cerrah yüz germenin bu duruma uzun vadeli bir çözüm olduğunu önerebilir, ancak bazı hastalar yüz gençleştirme gibi estetik bir prosedür için cerrahi bir tedaviyi, ameliyat olmayı tercih etmeyebilir.

Bunun yerine, ameliyatsız yüz germe, yüzünüzün görünümünü iyileştirebilir ve belirli endişe alanlarını hedefler. Cilt esnekliğini kaybetmeye ve sarkmaya başladığında uygun bir tedavi olabilir. Yüzdeki fazla deri ve yumuşak dokuyu yeniden konumlandırarak ve sıkılaştırarak aynı yüzün ve cildin daha genç bir versiyonunu yaratmaya hazır olun! Sonuç, hissettiği kadar genç görünen, parıldayan ve özgüvenli bir görünümdür. Quartz Clinique’in sunduğu en iyi yüz gerdirme araçlarını arıyorsanız size çözümü sunuyoruz.

Ulthera ile Ameliyatsız Yüz Germe Nasıl Çalışır?

Ultrason, yarım yüzyıldan fazla bir süredir tıp alanında güvenle kullanılmaktadır. Quarzt Clinique Ultherapy, vücudun iyileştirici gücünü harekete geçirerek cildi germek ve sıkılaştırmak için ultrason kullanan bir işlemdir. Ultherapy cihazındaki ileri teknoloji, tek bir tedavide kolajen büyümesini uyarmak için enerjiyi üç özel katmana odaklamak için epidermis, dermis ve altındaki istenen derinliği görerek uygulanır.

Ultrason dönüştürücü uygulandığında, deriden kemiğe kadar tüm doku seviyeleri bir görüntüleme ekranında görülebilir. Bu dönüştürücü, ultrasonik enerjinin %95'ini çapı bir milimetreden daha küçük bir noktaya odaklayabilir. Sistem daha sonra hedeflenen noktalara termal enerji sağlar ve bu da kolajen liflerinin sıkılaşmasını ve geçmişte ancak cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen alanların sıkılaşmasını teşvik eder. İşlem az ağrılıdır ancak öncesinde alınan bir ağrı kesici işlemin ağrısız yapılmasını sağlar.

ULTHERAPY NEDİR?

Ulthera, tedavi edilen bölgelerde kolajen üretimini uyaran, ultrason tabanlı, invaziv olmayan bir terapidir. Kolajen, deri ve dokularda esneklik ve güç sağlayan bir protein üretimi tetikleyicisidir. Ultherapy tedavisi sarkan cildi sıkılaştırmasına izin verir.

Quartz Clinique her zaman yeni ve modern tedaviler sunuyor. Estetik hedeflerine ulaşmak için her hastanın yüksek kaliteli tedavilere erişimini sağlamaktan gurur duyuyor. Ultherapy genç ve doğal görünümlü bir görünüm sağlar.

Bu tedavinin tercih edilmesinde en yaygın endişeler kaşların düşmesi, boyun sarkması, derin ve ince çizgilerdir. Ultherapy süreci, cilt yüzeyine zarar vermeden, destekleyici cildin altta yatan katmanlarını uyarmasıdır.

Ulthera ile Ameliyatsız Yüz Germe Adayları!

Ultherapy, yüz ve boyunda bir miktar sarkma görmeye başlayan hastalar için yüz germe ameliyatına harika bir alternatiftir.

Tıbbi olarak elektif ameliyat geçiremeyen bazı hastalar için Ultherapy, sarkık cilt sarkmaları için en iyi tedavi olabilir. Bazı hastalar, yaşlanmayla kaybedilen dolgunluğu eklemek için Ultherapy'yi bir dolgu kombinasyonuyla birleştirmeyi tercih eder. Bu cerrahi olmayan yüz germe alternatifi, dikkate değer bir sonuç yaratabilir.

Ultherapy için bir başka yenilikçi kullanım, yaş belirtileri gösteren bir yüz germenin sonuçlarını yenilemektir. Ultrason enerjisi kullanılarak yapılan bakım, yüz sıkılaştırma ve yüz kaldırmadan sorumlu olan derin dokuları hedef alabilir ve bu da orijinal yüz gerdirme için doğal bir tazeleme sağlar.

Ultherapy'nin Faydaları!

Cilt sarkmasını azaltır

Kırışıklıkların veya ince çizgilerin görünümünü açar

Cildin sıkılığını artırır

İyileşme süresi gerektirmez

Tek bir tedavide göze çarpan sonuçlar yaratır.

KOLAJEN NEDİR VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?

Kolajen vücudumuzda en bol bulunan proteindir. Kaslar, kemikler, deri, kan damarları, tendonlar gibi hemen hemen tüm yapısal bileşenlerde ve sindirim sisteminde bulunur. Güç, esneklik ve yapı sağlar, temelde vücudu bir arada tutar.

Yaş, vücudun kolajen üretimini yavaşlatarak kırışıklıklar, ince çizgiler, kırışıklıklar ve sarkık yüz, boyun ve dekolte görünümüne neden olur. Araştırmalar, artan kolajenin cilt elastikiyetini, nemi, esnekliğini ve dokusunu önemli ölçüde iyileştirebileceğini doğrulamaktadır. Kolajenin gücünden yararlanıldığında, cildiniz faydalarını görür.

ULTHERA’DAN NE BEKLEMELİSİNİZ?

Tedavi uygulama alanına göre 30-60 dakika sürmektedir.

Uzmanımız, el aletini tedavi edilecek alan üzerinde yönlendirmeden önce cilde kayganlaştırıcı ultrason jeli uygulayarak tedaviye başlayacaktır.

Başlık, kolajen artışını uyarmak için cilt yüzeyinin altındaki dokuyu ısıtacaktır. Bazı hastalar hafif rahatsızlık hissederler.

İyileşme süresi minimumdur ve bazı hastalar neredeyse anında daha pürüzsüz ve daha sıkı sonuçlar fark eder. Çoğu hasta, kollajen üretmeye devam ederken tedaviden iki ila altı ay sonra en etkili sonuçları görme eğilimindedir. Nadiren de olsa küçük bir şişlik veya kızarıklık meydana gelebilir, ancak genellikle 24 saat sonra düzelir.

Ulthera ile Ameliyatsız Yüz Germe Sonuçları!

Ultherapy sonuçları anında ve süreklidir. Tek bir tedavi, hastanın yaşlanma sürecine bağlı olarak birkaç yıla kadar süren sonuçlar verebilir. Bazı durumlarda, hastalara bir yıl sonra bir takip seansı önerilir.

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