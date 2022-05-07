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    Ameliyattan önce PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Bakanlık'tan yeni karar...

    Sağlık Bakanlığı tarafından ameliyat öncesinde hastalara tarama amaçlı test zorunluluğunu uygulanıyordu. Peki, Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? Ameliyattan önce koronavirüs testi olmak zorunlu mu?
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 11:28
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    Ameliyattan önce PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Bakanlık'tan yeni karar...

    Pandemi süreci ile birlikte hastanelerde alınan bir kural daha kaldırıldı.

    Sağlık Bakanlığı, ameliyat öncesi ve endoskopi, kolonoskopi gibi işlemler öncesinde PCR testini zorunlu tutuyordu.

    Bakanlık PCR testlerinin uygulanmasıyla ilgili bir karar aldı.

    Bu kapsamda Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? PCR testi kaldırıldı mı? merak ediliyor.

    Ameliyat olacak olan vatandaşlar, koronavirüs testi yaptırıp yaptırmayacağnı sorguluyor. Peki ameliyat öncesi PCR zorunlu mu? İşte detaylar…

    Ameliyat öncesi PCR testi kaldırıldı mı?

    Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

    Ameliyattan önce PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Bakanlık tan yeni karar... #1

     


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