Amla yağı nedir, faydaları nelerdir? Amla yağı nasıl kullanılır?

Saça olan faydaları ile popüler olan amla yağı nedir ve nasıl kullanılır merak ediliyor. Saç ve saç derisi için sıklıkla önerilen amla yağı hakkında tüm merak edilenler..

Amla yağı, Hindistan’da yetişen amla meyvesinden elde edilen, saç sağlığı için kullanılan doğal bir yağdır. Halk arasında bektaşi üzümü olarak bilinen amla yağı, özellikle saçlara olan besin etkisiyle bilinir.

Yalnızca saç bakımında değil, cilt bakımında da sık sık kullanılan bir yağdır. Yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanlar içerir.

Ayrıca A vitamini ve proteinler de içerir. Bu sayede de bakım ürünlerinde bulunan bir bitkisel saç bakım yağıdır.

Peki amla yağı faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte merak edilenler..

AMLA YAĞI NEDİR?

Amla yağı özellikle Hindistanda binlerce yıldır çeşitli amaçlarla kullanılan Hint bektaşi üzümünden elde edilen bir yağdır. Amla ağacının kabuğu dahil tüm parçaları, saç bakımında, saçlarla ilgili çeşitli sorunları tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Amla yağı, amla meyvesini kurutulup, mineral, susam veya hindistan cevizi yağı gibi yağlar içinde ıslatılmasıyla yapılır. 3-5 gün sonra meyve bu yağlardan çıkarılıp, yağ saf hale getirilir.

AMLA YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Amla yağı, saç ve saç derisi sağlığını iyileştirmek için birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Amla yağı, besleyici bir yağ olduğu için kuruyan saçları derinlemesine besliyor, saçın daha sağlıklı görünmesine destek oluyor. Bu sayede saçın nemli ve daha bakımlı olmasını sağladığı için dolaylı olarak saçın sağlıklı şekilde uzamasına da etkisi oluyor.

Amla yağının saçlar için şöyle faydaları vardır:

Saç derisini ve saçları güçlendirir.

Saçın beslenip sağlıklı olmasını sağlar.·

Saç tellerinin kurumasına engel olur.

Genel saç görünümünü iyileştirir.

Saçların yumuşamasına destek olur.

Saçlar bu yağ ile beslenince daha parlak görünür.

Özellikle kıvırcık saçlarda saçları nemlendirdiği için buklelerin daha düzgün görünmesine destek oluyor.

Ek olarak amla yağı alternatif tıpta anemi, diyabet, hemoroid, gastrit, kolik ve göz hastalıklarına karşı Ayurveda ilacı olarak kullanılır.

AMLA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Bir miktar amla yağını saç diplerine dökün, masaj yaparak tüm saç derinize masaj yaparak yedirin. Başınıza bone geçirip 1-2 saat yahut 1 gece saçınızdan beklettikten sonra saçınızı yıkayın.