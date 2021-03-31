Ananas suyunun faydaları nelerdir? Ananasın kadın sağlığına etkileri..

İçerdiği vitaminler ve enerji verici özelliği ile ananas suyu kendiniz daha güçlü ve zinde hissetmenizi sağlayabilir. Özellikle kadınlarda birçok faydası olduğu bilinen ananas suyu ne işe yarar?

Lezzetli, sulu ve hoş kokulu tropik meyvelerden biri olan ananas, meyve suyu halinde de sıklıkla tercih ediliyor.

Ananas suyunun kadın sağlığı için faydaları da araştırılan konular arasında yer alıyor.

Cinsel yaşamı destekleyici, enerji verici ve vitamin değerleri sayesinde sağlık problemlerini önleyici etkileriyle bilinen ananas suyu, kadınlar tarafından daha sık tüketiliyor.

Peki ananas suyunun faydaları nelerdir? Ananas suyu ne işe yarar? İşte detaylar..

ANANAS SUYUNUN FAYDALARI

Ananas suyu vücuttaki enzimleri baz alır. Antioksidan özelliklerine ek olarak bu enzimler, böbrek ve karaciğer gibi, salgı görevi bulunan organların daha etkin bir biçimde çalışarak vücuttan zararlı maddeleri atmalarına yardımcı olur. Böylece vücudu temizler ve güçlendirir.

Ananasta bulunan bromelain enzimi, dokular için doğal bir iltihap önleyici olarak işlev görür. Sonuç olarak, iltihap bazlı hastalıklarda ortaya çıkan acıyı da azaltır.

Susuzluğu azaltıp, pH dengesini düzenler. Kan dolaşımını hızlandırıp vücudun genel sağlık durumunu iyileştirir. Cilde ve saça gerekli sıvıyı sağlar.

Yorgunluk ve krampları engeller.

ANANAS SUYU VE KADIN SAĞLIĞI

Ananas suyu, meme kanserine faydaları ile öne çıkıyor.

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Yüzdeli bir orana vurulduğunda tüm kanser tanılarının %25'ini oluşturur.



Ananas, özellikle meme kanseri ile ilgili olarak anti-kanser etkilere sahip olduğu bilinen bir enzim olan bromelain içerir.

Cinsel sağlık açısından da faydaları olan ananas, bromelin enzimi içermektedir ve bromelin de libidoyu artırır.

Regl ağrıları için ihtiyaç duyulduğunda ananas suyu kullanılabilir. İçinde bulunan Bromelain maddesi ile regl kramplarına iyi gelen ananas suyu, bayanların bu dönemlerini daha rahat ve stressiz geçirmelerini sağlayacaktır.