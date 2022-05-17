Ananas yemenin 10 inanılmaz faydası

Sindirimden bakteriyel enfeksiyonlara kadar iyileştirici gücü bulunan ve bromelain içeriğiyle benzersiz olan ananasların sağlığa birçok faydası bulunuyor. İşte ananasların besin içeriği ve faydaları.

Zengin bir besin kaynağı olan ananaslar benzersiz bir bileşene sahiptir. Proteinleri parçalayabilen bir enzim olan bromelain içeriği nedeniyle ananaslar benzersizdir.

Bromelain, protein sindiriminin bozulduğu ve mide suyu enzimlerinin yetersiz salgılandığı tüm durumlarda bir çare olarak önerilir. Bu molekül aynı zamanda pıhtıları çözme özellikleriyle de tanınır, bu nedenle kalp hastalığının tedavisinde kullanılır ve sinüslerde biriken mukusun çözülmesinde de etkilidir. Ayrıca, etkilerini güçlendirdiği için antibiyotiklerle idrar yolu hastalıklarının tedavisinde de kullanılır. Bromelainin osteoartrit ve romatoid artritli hastaların tedavisinde yararlı olabileceğini gösteren makaleler de vardır.

Bromelainin varlığı bilinmeden önce ananas nezle, hazımsızlık, boğaz hastalıklarının belirtilerini hafifletmeye yardımcı olmak için kullanılıyordu. Taze sıkılmış ananas suyunun boğaz ağrısını etkili bir şekilde tedavi ettiği bilinmektedir.

Ananas ayrıca yüksek bir C vitamini içeriğine sahiptir. Bir dilim ananas günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılar. Ananas doğal bir iltihap önleyicidir.

Ananasın besin içeriği

Bir süper meyve olarak kabul edilen ananaslar çoğunlukla C vitamini ve sudan oluşan gerçek bir vitamin deposudur. Ayrıca ananas bakır, tiamin ve folat gibi diğer mineralleri ve vitaminleri içermesinin yanı sıra mükemmel bir manganez kaynağıdır.

Ananasın vitamin ve minerallerdeki besin zenginliği büyük sağlık yararları sağlar. Ananasın bağışıklık sistemini güçlendirerek bakteriyel ve viral enfeksiyonların daha kısa sürede atlatılmasını sağladığı kanıtlanmıştır. Ananas bronşit, sinüzit ve ayrıca solunum organlarının hafif iltihabında özellikle etkilidir. Ananas, bu hücrelerin iltihaplı süreçlerden korunma yeteneğini artıran mükemmel bir antioksidan kaynağıdır.

100 gr ananasın besin değeri:

Kalori: 48 kcal

Karbonhidrat: 12.63 gr

Lif: 1.4 gr

Protein: 0.54 gr

Yağ: 0.12 gr

C vitamini: Önerilen günlük alımın yüzde 79'u

Demir: Önerilen günlük alımın yüzde 1'i

B6 vitamini: Önerilen günlük alımın yüzde 5'i

Magnezyum: Önerilen günlük alımın yüzde 3'ü

Ananasın 10 faydası

3 binden fazla araştırmaya konu olan ananasın bilinen en yaygın faydaları şunlardır:

1. Sodyum ve potasyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürür.

2. Doğal bir idrar söktürücüdür. Vücuttaki toksinlerin ve sıvıların atılmasına yardımcı olur. Vücut hacminin azalmasına yardımcı olur ve selülit önleyici etkiye sahiptir.

3. Artrit, sinüzit veya boğaz ağrısı gibi durumların riskini azaltmaya yardımcı olur. Doğal bir iltihap önleyicidir.

4. Karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar.

5. Sindirim fonksiyonlarını iyileştirir, bağırsakta kötü mikroorganizmaların üretimini önler ve parazitleri yok eder.

6. Yaralanma durumunda cildin iyileşmesini hızlandırır.

7. Demirin emilimini kolaylaştırır, bu nedenle kansızlık çeken kişiler için önerilen bir besindir.

8. Vücudu nemlendirmeye yardımcı olan, cilt sağlığına olumlu etkisi olan bir meyvedir.

9. Güçlü antioksidan etkisi sayesinde hücre yaşlanmasıyla savaşır.

10. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu için şeker hastalarına tavsiye edilir. Ayrıca doyurucu bir meyvedir.