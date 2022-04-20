Ananaslı kek tarifi

Beş çayına tropik meyvelerin en lezzetlisi ananasla enfes bir alternatif sunuyoruz. İddia ediyoruz, böyle lezzetli bir kek yemediniz!

Aslında soru şu: Ananasın her halini, her koşulda sevebilir misiniz? Ki biz nefisyemek ekibi olarak kendisine şiirler yazacak duygudayız…

Hepsi bir yana sağlığa faydası tartışılmaz. Özellikle kadınlar ve özel günleri için eşsiz bir nimet. E tropik bir meyve olmasına rağmen ülkemizde bulmak da çok kolay.

O zaman neden kekini şöyle beş çayına hazır edip, misafirlerimizin damaklarını şenlendirmeyelim? Hem yapımı çok kolay hem farklı bir tat hem de çok lezzetli.

Bir deneyin bizce... ;)

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

130 gr eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

2 su bardağı un

Ananaslı şurup için;

1 adet ananas

2/3 su bardağı esmer şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

1- Ananasın baş kısmını kesin ve kabuklarını dikey şekilde tıraşlayın. Dış kısmında kalan siyahlıkları da temizledikten sonra 1 parmak kalınlığında dilimlere ayırın.

2- Ortalarındaki sert yuvarlak kısımları bıçağın uç kısmıyla çıkarın ve 4 dilimini ayırıp geri kalanını küçük küpler halinde doğrayın. Geniş bir tavaya esmer şekeri alın ve biraz ısınmasını bekleyin. Ardından tereyağını ekleyip karıştırarak hafif karamel kıvamı almasını sağlayın.

3- Küp küp doğradığınız ananasları tavaya ilave edin ve ananaslar yumuşayıncaya kadar pişirin. Limon suyunu ve ayırdığınız 4 dilim ananası da tavaya alıp 2-3 dakika daha pişirin.

4- Yağlı kağıtlı kelepçeli kalıba önce dilim ananasları daha sonra küp doğranmış ananasları yerleştirin.

5- Boş bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve şeker ile birlikte krema kıvamı alıncaya kadar çırpın. Ardından eritilmiş tereyağını ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin.

6- Vanilya özütünü hamura ilave edin. Kabartma tozunu ve unu elekten geçirerek karışıma ekleyin. Çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın ve ananasları yerleştirdiğiniz kalıba dökün.

7- Önceden ısıttığınız 175°C fırında 30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kalıbı 10 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra ılık ya da soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun...