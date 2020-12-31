Andız pekmezi faydaları nelerdir? Andız pekmezi neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

Halk arasında ardıç olarak da bilinen andız kozalağından üretilen pekmeze talep yoğunlaşınca, andız pekmezi ve faydaları merak konusu oldu.

Kandaki şeker miktarını ayarladığı ve kansızlığa iyi geldiğine inanılan andız pekmezi son zamanlarda özellikle nefes darlığına da iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesi ile koronavirüs pandemisinde vatandaşlarca bolca talep görüyor.

Peki andız pekmezi nasıl tüketilmelidir, faydaları nelerdir, koronavirüsten korur mu, işte detayları..

Bitmek bilmeyen öksürüklere karşı balgam sökücü özelliği de bulunarak günde bir yemek kaşığı andız pekmezi yemek tedavi edici özelliktedir.

Antioksidan özelliği hastalıklara karşı koruyucu özelliği bulunmakta ancak grip, nezle gibi kış hastalıkları geçiriyorsak iyileşme sürecini hızlandırır.

İçerisinde bulunan esansiyel yağ asitleri ile kuvvetli antioksidan etkisi gösterir. Bu etki üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir, iltihabı giderir.

Andız pekmezi astım, bronşit ve soğuk algınlığına iyi gelir. Ayrıca böbrek taşı düşürülmesine yardımcı olur ve taş oluşumunu engeller. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı iyi gelir ve idrar yolu kanalını temizler.

Hasta olan insanın vücut bağışıklığı düşük olduğu için buna karşın ağız içi yaraları da sıkça oluşur. Bu yaraları giderir ve tekrar oluşmasını engeller.

Kansızlık problemi çocukluktan yaşanan sorunlardandır. Kan yapıcı özelliğinden dolayı her gün bir kaşık pekmez yemek iyi gelir. Andız pekmezi kan yapar ve kanın temizlenmesini sağlar.

Kanı temizlediği için de dalak ve karaciğerin çok çalışması gerekmez, dalak ve karaciğeri korur. Kalp ve damar sağlığını artır ve kalp krizi riskini ve damar tıkanıklığı problemini ortadan kaldırır.