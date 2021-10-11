Andropozu yönetmek için 4 beslenme önerisi

Yıllar içinde kademeli olarak meydana gelen ve testosteronun (erkeklik hormonu) düşmesiyle karakterize bir durum olan andropozu yönetmek için beslenme ipuçlarını derledik...

Andropoz veya yaygın olarak kullanılan adyla erkek menopozu, erkek cinsiyet hormonu testosteronun yıllar içinde kademeli olarak düşük üretimi nedeniyle yaşanılan belirtileri ifade eder.

Durum 50 yaşından sonra daha sık görülür. Andropoz, cinsel dürtüde azalmaya neden olabilir ve bazı durumlarda depresyona da yol açabilir. Klinik olarak bu durum testosteron eksikliği sendromu veya androjen eksikliği veya hipogonadizm olarak bilinir.

ANDROPOZ BELİRTİLERİ

Andropoz sırasında yaşanabilecek belirtiler genel olarak şunlardır:

- Sinirlilik ve sık ruh hali değişimleri,

- Egzersizde zorluklara yol açan kas kütlesi kaybı,

- Göbek yağına veya jinekomastiye (erkek göğüs büyümesi) yol açabilen vücut yağının dengesiz dağılımı,

- Zevk, coşku ve enerji eksikliği,

- Artan uykusuzluk ve yorgunluk,

- Hafıza ve odaklanma problemleri,

- Azalmış kemik yoğunluğu,

- Sıcak basması veya ter,

- Kellik, saç dökülmesi,

- Azalmış testis boyutu.

ANDROPOZU YÖNETMEK İÇİN 4 BESLENME ÖNERİSİ

Birçok insan, bu durumu yaşam tarzı veya psikolojik faktörlerle karıştırır. Ancak, durum her zaman böyle değildir. Sağlıksız yaşam tarzı seçimlerinden bazıları andropoza yol açabilir. Bunlar arasında sigara, obezite, alkol kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı veya bazı ilaçlar sayılabilir.

Bu durumu yönetmek için çeşitli ipuçlarını izleyebilirsini:

Yeterli Kalsiyum Alımı

Yeterli kalsiyum alımı, andropoz belirtilerini hafifletmenize yardımcı olabilir. Süt, susam, yumurta, balık (sardalya, somon), brokoli ve baklagiller gibi besinler kalsiyum açısından zengindir.

Sağlıklı Yağ Tüketimi

Yeterli miktarda esansiyel yağ asitleri alımı, testosteron hormonunun üretimini artırabilir. Diyetinize kuru yemişler, yağlı tohumlar, zeytinyağı ve doğal tereyağı şeklinde sağlıklı yağlar eklediğinizden emin olun.

Doğru Dozda Çinko Alın

Çinko, üreme sağlığını koruma ve testosteron dahil olmak üzere hormon dengesi oluşturma işlevine katılan önemli bir mineraldir. Çinko eksikliği değişmiş bir ruh hali durumuna yol açabilir. Çinko deniz ürünlerinde, baklagillerde, kuru yemişlerde, yağlı tohumlarda ve bitter çikolatada iyi miktarda bulunur.

Sağlıklı Bir Kiloyu Koruyun

Fazla kilolu olmak, büyük sağlık sorunlarının temel nedenidir. Bu nedenle, andropoz belirtilerini hafifletmek için kilonuzu normal seviyede tuttuğunuzdan emin olun. Porsiyon boyutunuzu kontrol etmeye çalışın ve işlenmiş gıdalardan, yapay tatlandırıcılar açısından zengin gıdalardan ve kötü yağlardan kaçının.