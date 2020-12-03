Andy-Ar'dan koronavirüs aşısına güvenir misiniz anketi

Andy-Ar tarafından yapılan ankete göre; Türkiye'de koronavirüs aşısını yaptırmak istemeyenlerin en büyük sebebi güven...

Mart ayından bu yana Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünyanın farklı ülkeleri aşı konusunda çalışmalar yaptı ve sonuca ulaştı. Türkiye de yerli aşı için geri sayıma geçti.

Aşılama için hazırlıklar devam ederken araştırma şirketi Andy-Ar, aşı konusunda yeni bir çalışma yaptı.

YAPTIRMAMA SEBEBİ GÜVENMEME

Yapılan ankete göre; aşı yaptırmayı düşünmeyenlerin oranı yüzde 35 seviyesinde.

Aşıyı yaptırmak istemeyenlerin yüzde 51'i güvenmediği için aşı yaptırmayacağını söylüyor.

Yüzde 14'lük kesim ise gerek duymadığını belirtti.

Yan etkilerinden korktuğu için aşı yaptırmayanların oranı da yüzde 14.

ÜLKELERİN AŞI GÜVENİRLİĞİ

Ankette, ülkelerin aşı konusundaki güvenilirliği sorgulandı.

Buna göre en güvenilen ülke yüzde 43 ile Türkiye oldu. İkinci sırada ise yüzde 29'luk oran ile Almanya yer aldı.

Güvenilmeyen ülkelerin ilk sırasında ise Çin var. Çin'e güvenmeme oranı yüzde 34.

Amerika'ya da güven yok.

Amerikan aşısına güvenilmeme oranı yüzde 37.

Güvenilmeyen ülkelerin üçüncü sırasında ise yüzde 18 oranı ile Rusya yer alıyor.