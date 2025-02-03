Haber Merkezi

İstanbul’da yaşayan Başbayram ailesi, 5 yaşındaki kızları Nehir Ela’nın tesadüfen fark edilen göz kaymasıyla büyük bir endişeye kapıldı.

İlk etapta beyin tümöründen şüphelenilse de detaylı tetkikler, gerçekte göz tansiyonu sorununun bulunduğunu ortaya çıkardı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Karaman’ın yönlendirmesiyle hemen ameliyata alınan Nehir Ela, düzenli kontroller ve göz kapama tedavisi sayesinde görme sağlığını yeniden kazandı.

Aile, “Erken teşhis ve hekim takibi, çocuklarda ihmale gelmeyecek kadar önemli,” diyerek tüm ebeveynleri dikkatli olmaya çağırdı.

Uzmanlar, göz tansiyonu hastalığının erken teşhis ve müdahale gerektiren kritik bir sorun olduğunu, gecikme halinde körlüğe kadar varan sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

“GÜNDE 3-4 SAAT KAPAMA TEDAVİSİ UYGULADIK”

Uygulanan tedavi sayesinde Nehir Ela’nın gözünde bir problem kalmadığını dile getiren Korhan Başbayram, “Nehir Ela’nın rutin kontrollerinde, herhangi bir sorun yoktu. Ancak bir gün arabada dikiz aynasından bakarken gözünde kayma olduğunu fark ettim. Hemen ivedilikle Sevil Hocamıza başvurduk.

Kendisi zaten düzenli olarak Nehir Ela’yı takip eden doktorumuzdu. Beyinde bir tümör olmasından şüphelendiği için gerekli incelemeleri yaptı ve hemen MR çektirmemizi istedi. MR sonucunda beyinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ardından göz tansiyonu ile ilgili bir problem olabileceğini söyledi. Bu süreçte hocamız, Nehir Ela’nın gözünde derecesi yüksek bir bozukluk ve görmesinde sorun olduğunu da belirledi.

Günde 3-4 saat sağ gözünü kapatma tedavisi uygulamamız gerektiğini söyledi. İlk kapamayı yaptığımızda kızımın o tek gözüyle neredeyse hiç görmediğini fark ettik; evin içinde bocalayarak yürüdü, ağladı.

Tabii, o da bu duruma alışık olmadığı için zorlandı. Fakat göz kapatma tedavisiyle günbegün gözünün iyileşmesini sağladık. Daha sonra göz tansiyonu ameliyatı için başka bir doktora başvurduk.

Çok şükür, ameliyatı da başarılı geçti. Şu anda gözünde herhangi bir problem yok. Bu süreçte Sevil Hocamız bizi sürekli takip etti. Üç ayda bir ya da ayda bir düzenli kontrollerimize gittik ve böylece tedaviyi belli bir düzene oturttuk. Göz bozukluğu derecesini de göz kapama ve gözlük kullanımı sayesinde düşürdük.” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARINI TAKİP EDİP, GEREKİYORSA MUAYENE YAPTIRSINLAR”

Rutin kontrollerin çok önemli olduğunu vurgulayan Sinem Başbayram, “Bir yolculuk esnasında Nehir Ela’nın göz kaymasını fark ettik ve hemen Sevil Hocamıza geldik. Sevil Hocamız, kızımızın doğumundan beri takiplerini yapan doktorumuzdur. Göz kayması şikâyetiyle geldiğimizde, kendisi bir gözünde büyüme olduğunu da fark etti. Ardından ‘Belki arka tarafta tümör vardır.’ diye MR çektirdik.

Çok şükür herhangi bir sıkıntı çıkmadı ama göz tansiyonundan şüphelendi. Gözdeki büyüme buna işaret ediyordu. Ameliyat oldu ve çok şükür başarılı geçti. Göz kaymamız büyük ölçüde düzeldi. Gözde, kullandığımız gözlükle birlikte de iyileşme oldu. Rutin kontrollerimizi 6 ayda bir devam ettiriyoruz.

Çocukları gerçekten çok iyi gözlemlemek ve söylediklerini ciddiye almak gerekiyor. Sürekli kontrollerini yapmak çok önemli. Göz, kesinlikle ihmale gelmeyecek bir organımız. Bütün ailelere tavsiyem, çocuklarını mutlaka dinleyip gereken tüm muayeneleri yaptırsınlar ve olası tepkileri dikkate alsınlar.” dedi.

“GEÇ KALINDIĞINDA KÖRLÜKLE SONUÇLANABİLİYOR”

Göz tansiyonu hastalığında erken tedavinin önemine dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Karaman, “Nehir Ela, bize yaklaşık 2 yaşındayken sağ gözde kayma şikâyetiyle başvurdu. Çocuklarda göz kayması farklı birçok nedene bağlı olabilir. Özellikle ani gelişen kayma varsa durum çok daha fazla dikkat gerektirir.

Muayenede sağ gözünün, sol gözünden biraz daha büyük olduğunu da tespit ettik. Ailenin fark ettiği yalnızca kaymaydı; ancak bu göz büyüklüğü bizi alarm eden durumlardan biriydi.

Allah korusun, göz arkasında tümör olabilir veya Nehir Ela’nın durumunda olduğu gibi göz tansiyonu söz konusu olabilir. Erken müdahaleyle bunların hepsi kontrol altına alınabiliyor ama geç kalındığında ne yazık ki körlükle sonuçlanabiliyor.” diye konuştu.

“ÇOCUK-AİLE-DOKTOR İŞ BİRLİĞİYLE YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR ALABİLİYORUZ”

Nehir Ela’nın tedavisinde ailesinin büyük rol oynadığını belirten Prof. Dr. Karaman, “Nehir Ela’nın süreci, aile ve çocuğun uyumu sayesinde çok güzel ilerledi. Şu anda göz tansiyonu cerrahisinden sonra ilaç kullanmadan tansiyonu kontrol altında. Her iki gözde de tam görme sağlanmış durumda. Çünkü tansiyon sürecinde sağ göz kullanılamadığı için, kayma nedeniyle göz tembelliği de gelişmişti.

Sol göz kapatıldığında, sağ gözle hiçbir şekilde odaklanamıyor ve görmekte zorlanıyordu. Ancak aile tedavi sürecinde çok büyük rol oynadı ve sol gözü düzenli olarak kapattılar. Şimdi sağ gözü de tam görme derecesine ulaştı. Cerrahi sonrası damla bile kullanmıyoruz ve tansiyon değerleri normal seyrediyor. Tabii ki süreç devam ediyor.

Diğer gözün kontrolü de önemli, sağ gözde tekrar tansiyon yükselip yükselmediğini de takip etmemiz gerekiyor. Çocuğun tedaviye uyumuna bağlı olarak bu muayeneleri uyutmadan da yapabiliyoruz. Uyanıkken göz tansiyonunu ölçebileceğimiz cihazlarımız mevcut. Ancak çocuk çok ağlıyorsa ve muayeneye uyumlu değilse genel anestezi altında devam etmek zorunda kalabiliyoruz.

Bunun dışında, yalnızca göz tansiyonu ameliyatı yapmakla iş bitmiyor; çocuğun gözlük ihtiyacı var mı, görme durumu ne alemde gibi birçok faktörü değerlendirmek gerekiyor. Göz tansiyonunu 10-12 mmHg düzeyine düşürdük ama görme azalması varsa bu bizim için yeterli değil.

Tüm tedaviler bir bütün şeklinde düşünülmeli. Gerektiğinde cerrahi, gerektiğinde medikal tedavi, gözlük ve kapama tedavisi. Hepsi erken teşhisle bir araya geldiğinde, çocuk-aile-doktor iş birliğiyle çok yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.