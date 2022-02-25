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    Ankara merkezli 57 ilde, usulsüz sağlık raporu düzenleyenlere operasyon

    Usulsüz iş göremezlik ve engelli raporu düzenleyerek kamuyu yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne yönelik Usulsüzler Operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 16:08
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    Ankara merkezli 57 ilde, usulsüz sağlık raporu düzenleyenlere operasyon

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz sağlık raporu düzenleyen şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

    Hastanelerde ve özel tıp merkezlerindeki doktor, hemşire, teknisyen, sekreter ve hasta bakıcılarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin, başta kamu çalışanları olmak üzere 600 kişiye hasta olmadıkları halde usulsüz rapor düzenleyerek devleti 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

    Suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen V. E'nin, birlikte hareket ettiği bazı doktor ve hastane çalışanları aracılığıyla, rapor talebinde bulunanlara hastaneye gitmelerine gerek kalmadan rastgele bir hastalık teşhisi konularak para karşılığında usulsüz iş göremezlik raporu, heyet raporu ve engelli raporu hazırlattığı ortaya çıkarıldı.

    BAŞKALARI ADINA TELEFON VE BANKA HESABI KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

    Şüphelilerin, polise yakalanmamak için başkaları adına telefon ve banka hesabı kullandıkları, bu kişilere hesaplarını kullanma karşılığında aylık para ödedikleri, raporlar karşılığında aldıkları paraları elden paylaştıkları belirlendi.

    Ankara merkezli 57 ilde, usulsüz sağlık raporu düzenleyenlere operasyon #1

    İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARIYLA DEVLETİ ZARARA UĞRATTILAR

    İş göremezlik raporu ve heyet raporu alan kamu veya özel sektör çalışanlarının, raporları çalıştıkları yere verip işe ya da göreve gitmedikleri, buna rağmen maaş alıp kamuyu zarara uğrattıklarını belirleyen ekipler, usulsüz rapor alanlar arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu bilgisine ulaştı.

    Ankara merkezli 57 ilde, usulsüz sağlık raporu düzenleyenlere operasyon #2

    ENGELLİ RAPORU İLE MALULEN EMEKLİ OLDULAR

    Rapor alan çalışanların, aldıkları rapor karşılığında hastaneye ödedikleri ücretin belli bir kısmını devletten geri aldıkları, engelli raporu alan kişilerin de malulen emekli oldukları veya engelli maaşı aldıkları, bazı kamu hizmetlerinden de ücretsiz faydalanma imkanına kavuştukları saptandı.

    Yaklaşık 300 şüphelinin 57 farklı ilden hiç Ankara'ya gelmeden telefonla arayıp bilgilerini vererek rapor talebinde bulundukları, usulsüz rapor verilecek kişilerin özellikle polis, asker, adliye çalışanı olmamasına özen gösterildiği, böylece raporları hakem hastaneye gönderen kurumlardan uzak durulduğu tespiti yapıldı.

    Ankara merkezli 57 ilde, usulsüz sağlık raporu düzenleyenlere operasyon #3

    ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

    Örgüt üyelerinden bazılarının suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi kaçakçılığı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu da belirlendi.

    Ankara merkezli 57 ilde, usulsüz sağlık raporu düzenleyenlere operasyon #4

    EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

    Polis, şüphelilere yönelik 57 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 17 örgüt üyesi gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, başka kişiler adına düzenlenmiş 200 sağlık raporu, çeşitli özel tıp merkezlerine ait doktor kaşeleri, başka kişiler adına düzenlenen kredi kartları, usulsüz rapor verilen kişilerin bilgilerinin yer aldığı ajandalar ele geçirildi. Şüpheli olarak işlem yapılmak üzere usulsüz sağlık raporu alan 600 kişiye yönelik operasyonlar sürüyor.

    Ankara merkezli 57 ilde, usulsüz sağlık raporu düzenleyenlere operasyon #5

    Ankara merkezli 57 ilde, usulsüz sağlık raporu düzenleyenlere operasyon #6

    Ankara merkezli 57 ilde, usulsüz sağlık raporu düzenleyenlere operasyon #7


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