Ankara Şehir Hastanesi'nde 120 koronavirüs hastası kaldı

Pandemide 1000'in altına düşen vakalar sonucu Ankara Şehir Hastanesi'nde 30'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 120 hasta tedavi görüyor.

Koronavirüs pandemisinde bitme noktasına yaklaşılırken, pandemi döneminde binlerce insanın tedavisinin yapıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılan hasta sayısı azaldı.

Hastanede 30'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 120 Covid-19 hastası bulunuyor.

"Aşının etkin bir şekilde yapılması fayda sağladı"

Vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, son 3 ayda Covid-19'la ilişkili hasta sayısının ciddi anlamda azaldığını belirterek, "Azalan sayı hem hastaneye yatış hem de yoğun bakım yatışı açısından ciddi anlamda bir azalma olarak rakamlara yansıdı. Bu çok sevindirici. Bunun nedeni; Omicron varyantının hastalık şiddetinin düşük olması ve aşılamanın etkin bir şekilde yapılmış olmasıdır." dedi.

"Çok az hasta var yoğun bakımda"

Prof. Dr. Turan, vakaların düşmesiyle hastanede koronavirüs hastalarına ayrılan yerlerin de kapanmaya başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz pandemi döneminde Covid-19 hastaları için ayırdığımız yoğun bakım yatak sayısını çok ciddi anlamda artırmıştık. Son 3 aydır Covid-19'la ilişkili yoğun bakım yatak sayımızı çok azalttık. Şu anda çok az sayıda hasta yatıyor yoğun bakımlarımızda. Hastalığın pik yaptığı dönemde Covid-19 için binin üzerinde yatak ayırmıştık ve şu anda sadece 2 tane yoğun bakım alanımızı bunun için ayırdık. Onun dışında diğer tüm alanlar temiz alan dediğimiz Covid-19 dışı alanlar haline geldi. Yani şu anda doluluk olarak baktığımızda 2 tane 48 yataklı yoğun bakım alanımızda sadece 30 hasta var."

"Aşılama çok önemli"

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Turan, "Pozitif vakalar oluyor ancak ayakta geçirilen bir gribal enfeksiyon tavrında devam ediyor. Yine burada bir aşılama vurgusu da yapmak istiyorum. Aşılama çok önemli. Aşılanmış bireylerin hastalığı hafif geçirdiklerini bu süreçte net bir şekilde gördük. Aşılı bireylerin yoğun bakım ihtiyaçları çok azaldı." dedi.



