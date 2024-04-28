Ankara'da 16 yaşındaki Esila 5,5 yıl sonunda kalp nakli oldu Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören ve durumunun ağırlaşması üzerine Ecmo cihazına bağlanan 16 yaşındaki Esila Tüfekçi’ye uygun donör bulundu.

DHA

Rize’de oturan Tüfekçi ailesinin çocukları Esila Tüfekçi, kalp yetmezliği teşhisiyle 2018 yılında annesi Zeynep Tüfekçi tarafından Ankara’ya getirildi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi, hastalığının ilerlemesi nedeniyle 11 ay önce yatarak tedavi görmeye başladı.

Kalp nakli bekleyen Esila’nın durumunun ağırlaşması üzerine 2 hafta önce de normal servisten yoğun bakıma alınarak Ecmo cihazına bağlandı.

Kalp nakli oldu

Umutla uygun donör bulunmasını bekleyen aileye bu sabah saatlerinde Adana’da hayatını kaybeden bir vatandaşın kalbinin yapılan testlerde uygun olduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından 5,5 yıldır yaşam mücadelesi veren Esila Tüfekçi sabah 09.30’da acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 9,5 saat süren ameliyat ile Esila’nın kalp nakli gerçekleştirildi.

Tedavisine devam ediliyor

Esila’nın yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenilirken, 48 saatin önemli olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)