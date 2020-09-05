Ankara’da bir kişi 7 ayda 150 kilo verdi

Aşırı kiloları sebebiyle sıkıntı yaşayan ve zayıflamak için operasyon geçiren adam, şimdi yeniden doğmuş gibi…

Ankara’da yaşayan Mustafa Çarpraz, aşırı kiloları sebebiyle nefes dahi alamaz hale geldi

Bu dönemde aşırı kiloları sebebiyle geceleri uyuyamayan Çarpraz, ayakkabılarını bağlayamadı, eğilip doğrulamadı ve birçok konuda etrafındakilerin yardımına ihtiyaç duydu.

Yaşadığı zorluklara daha fazla katlanamayan Çarpraz, çareyi ameliyat olmakta buldu.

Geçirdiği operasyon sonrasında 7 aylık süreçte 270 kilodan 120 kiloya düşen Çarpraz, adeta yeniden doğdu.

“ÇOCUKLARIMI SEVEMİYORDUM”

Mustafa Çarpraz, “Aşırı kilolu olduğum dönemde elbise bulmakta zorlanıyordum. Giyinmede, yürümede, dolmuşa binmekte zorlanıyordum. Yani zorluklarım çok fazlaydı. Çoraplarımı giyemiyordum. Fazla yürüyemiyordum. Merdivenden çıkamıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Hayatla ilgili hiçbir şeyim yoktu. Çocuklarımı kucağıma alıp sevemiyordum. O kadar zordu yani. Her baba ister çocukları ile oynamayı.” dedi.

“BİTİRİLMİŞ BİR HAYATA TEKRARDAN BAŞLIYORUM”

“Tahminen 270-280 kilo arası o civarlardaydım, şu an 120 kiloyum.” diyen Çarpraz, şöyle devam etti:

“Tedavi sürecimde şuan 7 ay oldu. Yememe içmeme çok dikkat ediyorum. Hani hocayı da mahcup etmek istemiyorum. Benimki tam tersi. Bitirilmiş bir hayata tekrardan başlıyorum ben. Yani 270 ile ölmek üzereydim ben, kalbim falan artık kaldırmıyordu, hissedebiliyordum. Çünkü yemek yerken terliyordum. 50 metre yürüyordum, çok zorlanıyordum. Yani ayak ağrılarım çok aşırı fazlaydı.”





“SANKİ YENİDEN DOĞDUM”

Ameliyat sonrasında ilk ay 30 kilo verdiğini ve daha sonra kontrollü bir şekilde kilo kaybetmeye başladığını belirten Çarpraz, “Benim açımdan yaşam kalitesi olarak her şey değişti. Yürüyüşüm değişti, gezmem değişti, eşimi alıyorum koluma takıyorum, çok rahat geziyorum. İstediğim yere oturuyorum. Çocuklarımla parka gidiyorum. Yani müthiş derecede değişiklikler var sanki yeniden doğdum.” diye konuştu.

“BASKÜLE ÇIKARDIK VE BASKÜL TARTMADI”

Ameliyat öncesi çok aşırı bir kalori tüketimi olan Mustafa Çarpraz’ın ameliyatının başarıyla gerçekleştiğini belirten Obezite Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Sakçak, “Mustafa bize geldiğinde basküle çıkardık ve baskül tartmadı. Kilosu o kadar yüksekti ki, kendisi yürümekte, normal hayati fonksiyonlarını yerine getirmekte çok zorlanıyordu.

Böyle bir kişinin kilo vermesine katkıda bulunmak, bunu cerrahi olarak gerçekleştirmek bizi çok mutlu edecekti. Öncelikle Mustafa’yı muayene ettik. Muayene ettikten sonra hastaneye aldık ve tahlillerini yaptık. Gerekli testlerden geçirdik ve diğer doktor arkadaşlar da muayene etti. Narkoz alabileceğini ve ameliyata uygun olduğunu kararlaştırdık.





"YOĞUN BAKIM İHTİYACI OLMADI"

Çünkü bu kadar yüksek kiloda olan birinin ameliyat süreci riskli olabilirdi. Biz bunların hepsini değerlendirdik ve gerekli hazırlıklar 3-4 gün kadar sürdü. Tüm testlerden sonra hastamızın ameliyatını yaptık. Ameliyat bir, bir buçuk saat kadar sürdü. Ameliyattan sonra direk yatağına aldık.

Hiçbir yoğun bakım ihtiyacı olmadı. 2 gün hastanede yattıktan sonra 3’üncü gün eve gönderdik. Ameliyatın ertesi günü komposto suyu, bir sonraki gün yoğurt, çorba beslenmesi, bir hafta sonra sebze püreleri, 10 gün sonra da kahvaltılıklara başladık.” şeklinde konuştu.