Ankara'da gönüllülere koronavirüs aşısı yapıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı çalışmalar içerisinde Çin’den gelen aşının gönüllü vatandaşlar üzerindeki denemeleri başladı.

Türkiye'de faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yapılan uygulamada öğretmen anne Ayşegül Durmaz ve kızı Gökçe Durmaz gönüllü oldu.

"BÜTÜN İNSANLIK ADINA HİZMET OLSUN"

Aşıyı başta sevdikleri daha sonra kronik rahatsızlığından ötürü kendi için olduğunu belirten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşegül Durmaz, “Bunu ilk önce beni sevenler adına, onları korumak adına yaptırdım. Kendim için yaptırdım çünkü kronik rahatsızım. Bu hastanede Rahmet hocam beni takip eden hocamızdı. Ona muayeneye geldiğimde gönüllü sağlık görevlilerine aşılamanın başladığını daha sonra tüm gönüllüler için başlayacağını söylediğinde bunu takip ettim ve kendim için de geldim. Çünkü kronik rahatsızım, Hepatit - B taşıyıcısıyım, yüksek tansiyonum var. Bütün insanlık adına da hizmet olsun diye gönüllü olmayı tercih ettim. Ben tedbiri aldım takdir Allah'tan” dedi.

"AŞILAMA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI"

Aşılamayı takip eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, “İlk olarak sağlık çalışanlarını kapsayan gönüllü aşı çalışması şuan da sağlıklı gönüllüleri de kapsayan bir şekilde genişletildi. Bu kapsamda biz de sağlıklı gönüllülere duyuru yapmaya başladık. Bildiğiniz gibi ülkemizde 23 merkezde aşı çalışması yürütülüyor. Bu aşı çalışmasının ikinci ayağı olarak sağlıklı gönüllülerde (daha önce Covid-19 virüsü bulaşmamış) başlattığımız çalışmalarda da sağ olsun hastalarımız, sağlıklı gönüllüler ve başka sebeplerle bizlere başvuran kişilere yaptığımız bilgilendirmede de tamamen gönüllülük esasına dayalı. Az önce Ayşegül hanımın verdiği bilgiye sizler de şahit oldunuz. Aşılama çalışmalarını yürüteceğiz. Bir enfeksiyon hastalığının önlenmesinde tedbir çok önemli. Ama bununla beraber yapılacak olan toplum bağışıklamasının rolü vazgeçilmez. Sadece hastalığı geçirerek bu bağışıklığın sağlanması 10 yıllar alabilir. Ama etkin bir aşılama ile 2021 yılı başında bunun daha geniş kitlelere yayılması düşünülüyor. İnşallah bütün dünyanın korunmasını sağlayacak bir aşı bulunur ve tüm halkın hizmetine sunulur.” ifadelerini kullandı.

Ankara'da gönüllülere koronavirüs aşısı yapıldı VİDEO