Ankara'da, ilk pandemi hastanesi yoğun bakım kapılarını kapattı

İlk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, koronavirüs hastası kalmayınca yoğun bakım ve pandemi alanları kapatıldı.

Koronavirüs döneminde, Türkiye’nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olarak işleyen Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2 yıllık süreçte toplamda 11 bin hasta tedavi gördü.

Hastalardan 2 bin 970'inin takibi yoğun bakımlarda yapıldı. Bu mücadelede sağlık çalışanlarından 1 doktor, hastalığa yakalanarak yaşamını yitirdi.

DHA’nın haberine göre; aşının etkisiyle birlikte virüsün gücünün kırılmasıyla vaka sayıları 1000'in altına düşünce, hastanede yoğun bakım ve servislerinde pandemi alanları kapatıldı.

“Ülkemizde pandemi hastaneleri büyüdü ve gelişti”

Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, 2 yıl önce ilk defa Vuhan’dan gelenlerin karantinaya alındığı hastane olduklarını hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:

“Daha sonra bu süreç İran'dan gelen yolcularla devam etti. Bunları hastanemizde karantinaya aldık. Burada kaldılar ve ondan sonra ülkemizde pandemi hastaneleri büyüdü ve gelişti. Ankara’da pandemi döneminde ilk hizmet verdiğimizde küçük klinikler olarak başladık. Tek yoğun bakım açtık; fakat sayı gittikçe arttı. Pandeminin çok şiddetlendiği dönemlerde hastanemizde 100 yoğun bakım yatağı ve 150 servis yatağını pandemi boyunca Covid-19 hastalarına açtık.





“Yüzde 30’luk pozitiflik oranları günümüzde artık sadece yüzde 5’ler seviyesinde”

Pandeminin çok şiddetli olduğu dönemlerde grip polikliniğimizde yaklaşık 1.200 hasta baktığımız dönemler oldu fakat çok şükür ki artık grip polikliniğinde baktığımız hasta sayımız günlük 120’lere düştü. Yine PCR laboratuvarlarımızda pandeminin en şiddetli olduğu dönemlerde çıkan yüzde 30’luk pozitiflik oranları günümüzde artık sadece yüzde 5’ler seviyesinde.

“Her an açacak şekilde hazır tutuyoruz”

Çok şükür hastanemizde şu an hiç Covid-19’lu hastamız kalmadı. Covid-19 yoğun bakımları ve servisleri kapatıldı ama bir hastamız olursa her an açacak şekilde hazır tutuyoruz.”





“En küçük yaşta kaybettiğimiz hastamız ise 1 yaşındaydı”

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Günay Tuncer Ertem, 2 yıl önce hastaneye Vuhan’dan gelenleri temaslı oldukları için kabul ettiklerini, takiben pandemi hastanesi olarak hizmet verdiklerini hatırlatarak açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"Pandemide hasta yoğunluğuna göre hastanemizin farklı katlarını ekleyerek yoğun bakım hastaları için yeni üniteler açarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Bu süreçte hastanemizden 1 sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybettik maalesef. 2 senelik süreçte toplamda yatırarak izlediğimiz hasta sayısı 11 bin oldu. Bunların 2 bin 970’i yoğun bakım ünitelerimizde izlendi. Hasta yaş aralığı da gerçekten çok farklıydı. Burada annesi Covid-19 olup da sağlıkla taburcu ettiğimiz bebeklerimiz de oldu. En yaşlı hastamız ise 98 yaşındaki hastamız oldu. Fakat bu 98 yaşında olan hastamızı maalesef kaybettik. En küçük yaşta kaybettiğimiz hastamız ise 1 yaşındaydı. Şu an için serviste izlediğimiz hiçbir Covid-19 hastası kalmadı. Son koronavirüs hastamızı da 4 gün önce iyi bir şekilde taburcu ettik ve orada da hiçbir hastamız kalmadı.”

