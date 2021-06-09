Anne adaylarının gözdesi: Meryem Ana otu nedir, faydaları nelerdir?

Hamile kalmayı kolaylaştıran ve doğum sancılarını azaltmaya yarayan Meryem Ana Otu nedir ve ne işe yarar merak ediliyor. İşte Meryem Ana Otu hakkında merak edilen bilgiler...

Meryem Ana otu veya Fatma Ana Eli otu eski çağlardan beri yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Bu isme sahip olmasının nedeni ise kadınların gebelik sürecine olumlu katkılar sağlamasıdır.

Meryem Ana otu gebe kalmak isteyen, rahat bir doğum süreci geçirmek isteyen pek çok kadın tarafından tüketilen bir bitkidir.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Meryem Ana otunun içerisinde bol miktarda östrojen hormonu olduğu tespit edilmiştir.

Peki Meryem Ana otu nasıl kullanılır ve ne işe yarar? İşte Meryem Ana otu hakkında bilgiler..

MERYEM ANA OTU NEDİR?

İlk olarak Arabistan’da ortaya çıkan Meryem Ana Otu, yumruk gibi kapalı bir el görünümünde olup kuru kök şeklindedir. Yağmurlu havalarda ya da suya atıldığı zaman yaprak açan bitki bu esnada deposunda su biriktirip yeniden eski kuru halini alır.

Kapalı yumru şekli nedeniyle Meryem Ana Eli otu olarak adlandırılmıştır.

Anlatılan rivayetlere göre Meryem ana eli otunun mazisi Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma tarafından dikilmiş olmasından gelmektedir. Sadece hamile kalmak için değil pek çok hastalık için de şifalı olduğu söylenmektedir.

MERYEM ANA OTUNUN FAYDALARI

Anne olmak isteyen kadınların hamile kalmasına yardımcı olur.

Erkeklerde sperm sayısını ve sperm kalitesini artırır.

Hamile kadınların daha rahat ve kolay bir gebelik süreci geçirmesine yardımcı olur.

Doğum sancılarını azaltır ve doğum anında rahmin açılmasına yardımcı olur.

Sivilce, akne, siyah nokta gibi cilt problemlerine iyi gelir.

Vücutta oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Çeşitli sebeplerle meydana gelen göz altı morluklarının iyileşmesine ve daha güzel görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Ağızda oluşan yara ve aftların iyileşmesini sağlar.

İdrar kaçırma problemine iyi gelir.

Enfeksiyon giderici özelliği bulunur.

Kötü kolesterolün vücuttan atılmasını sağlar.

Kandaki yağ miktarını azaltarak kan akışını hızlandırır.

MERYEM ANA OTU NASIL TÜKETİLİR?

Bu bitkinin asıl yetiştiği topraklar Arabistan topraklarıdır. Hac ya da Umre’den gelenler sık sık yanlarında getirirler. Ülkemizde ise Mısır Çarşısında ya da aktarlarda bulabilirsiniz ayrıca bazı internet sitelerinden de tedarik edebilirsiniz.

Fatma ana otunu cam sürahide, suyun içerisinde 1 gün bekletip, eşinizle beraber sabah ve akşamları tüketmelisiniz. Özellikle kadınların ovülasyon döneminden önceki 1-2 gün tüketmesi önemlidir.

Tabi ki bu yöntem ile hamile kalanlar bu yöntemi önerse de olumlu sonuç alamayan pek çok kişi de mevcuttur. Bunun bilimsel bir gerçekliği olmadığını unutmamalısınız.