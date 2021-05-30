Anne karnında 3 miyomla, 9 ay boyunca mücadele etti

Oyuncu Sinem Ekşioğlu'nun ilk bebeği Asil, anne karnında 9 ay boyunca 3 dev kitleyle mücadele etti. Sezaryenle dünyaya gelen Asil bebek, doktorlar tarafından "mucize" olarak adlandırıldı.

Doksanlar, Bayram Abi ve Gülizar gibi birçok dizi ve filmde yer alan 41 yaşındaki oyuncu Sinem Ekşioğlu, yaklaşık 10 yıldır miyom (rahmin kas dokusundan gelişen tümör) ile mücadele ediyordu.

İlk başlarda miyomların boyutları küçük olduğundan şikayetleri önemsemeyen oyuncu, yıllar boyunca ameliyat tedavisini erteledi.

9 ay önce hamile kalan Sinem Ekşioğlu, kontrole gittiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.

3 AYRI DEV MİYOMLA SAVAŞTI

Ekşioğlu’nun muayenesini gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Timuçin Timuroğlu, anne karnında biri 15, diğer ikisini 10 ve 8 santim olmak üzere 3 ayrı dev miyoma rastladıklarını söyledi.

Buna rağmen hamilelik sonlandırılmadı.

Geçtiğimiz hafta doğum, sezaryenle gerçekleştirildi. Asil bebek, 9 ay boyunca mücadele ettiği 3 dev kitle ile dünyaya gözlerini açtı.

Önce bebeği alan doğum ekibi, ardından annenin yıllardır mücadele ettiği miyomları ameliyatla çıkardı.

"İYİ Kİ ONU DÜNYAYA GETİRDİM"

Sağlıklı bir şekilde bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Ekşioğlu, "Ameliyat olmaktan çok korkuyordum ama ucunda böyle güzel bir mucize vardı. Benim için çok anlamlı bir hediyeydi ve çocuğuma kavuşacağım için kendimi teselli ettim. Doğuma korkuyla girsem de çok şükür bebeğimle sağ salim çıktık. Dev miyomlarımın fotoğraflarını da görünce çok şaşırdım. Asil bebek benim için çok anlamlı ve güzel bir duygu. Tüm risklere rağmen iyi ki onu dünyaya getirdim. Asil bebek bizim mucizemiz hayatımıza hoş gelmiş." dedi.

DÜŞÜK YA DA BEBEKTE ŞEKİL BOZUKLUĞU KORKUSU

Hamilelik sürecinde internet üzerinden yaptığı araştırmaların kendisinde tedirginliğe neden olduğunu da belirten Ekşioğlu, "Ne kadar bakmayacağım desem de internetten araştırmalar yapıyordum. Burada 'düşük ya da bebekte şekil bozuklukları' olabilir diyordu. Çok şükür hiçbiri olmadı. Doktorum da bana çok pozitif davrandı ve duruma hep pozitif taraftan baktık. Hamilelik boyunca zorlu süreci bana unutturdu." ifadelerini kullandı.

“ÇOK TUHAF DUYGULARDI”

Eşi ve çocuğuna kavuşmanın heyecanıyla saatlerce ameliyatın bitmesini bekleyen baba Umut Ekşioğlu ise “Anlatılacak bir şey değil, ancak yaşanarak anlaşılabilir. Çok tuhaf duygulardı. Bir yandan eşimin sağlığını bir yandan bebeğimi düşündüm. Ameliyat doğal olarak uzun sürdü. Önce bebeği aldılar biz bebeğe kavuştuk ama eşim o sırada ameliyattaydı. Son anda baya bir heyecan yaşadım. Çok şükür her şey güzel oldu, Asil bebeği kucağımıza sağlıkla aldık.” diye konuştu.

“KALP ATIŞINI DİNLEDİĞİMİZDE GEBELİĞE DEVAM ETME KARARI ALDIK”

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Timuçin Timuroğlu da “Asil bebek kesinlikle bir mucize. Bunlar bizim çok sık rastladığımız büyüklükte miyomlar değildi. 15 santimetrelik tabana oturan devam miyomlar vardı. Rahim üst köşelerinde de 8 ve 10 santimetrelik 2 ayrı miyom vardı. Rahmin her tarafında da 3 santimetreden küçük 10’dan fazla miyom vardı. Bu gördüğümüz çok nadir bir durum. Bize geldiğinde 6 haftalıktı ve bebeğin kalp atışını dinlediğimizde gebeliğe devam etme kararı aldık. Asil bebek 3 dev miyom arasında gayet güzel büyüdü. Ama miyomlar onunla büyüdüğü için belli bir haftaya gelip 3 kilonun üzerine çıkınca doğumu sezaryenle gerçekleştirdik. Doğum sonrası dev miyomlar da çıkarıldı. Anne ve bebek sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıktı.” değerlendirmesinde bulundu.

“BU ŞEKİLDE DEV MİYOMLAR ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR”

Miyomların gebelikte yüzde 5 ila 10 arasında görüldüğünü anlatan Op. Dr. Timuroğlu, “Bebeğin alanına kastettiğinden erken doğum, kanama ve düşük risklerine yol açar. Sebebi genetik, erken doğurganlığın başlaması ya da ailesel olabilir. Ancak bu şekilde dev miyomlar çok nadir görülüyor.” ifadelerini kullandı.