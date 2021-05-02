Anne sütü bebekleri koronavirüse karşı koruyabilir

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, emziren annelerin, koruyucu COVID-19 antikorlarını, aşılamadan sonra en az 80 gün boyunca anne sütü yoluyla bebeklerine aktarabileceğini öne sürüyor.

American Journal of Obstetrics and Gynecology tıp dergisinde yayınlanan ve Washington Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, bir grup annenin ilk aşılarını olduktan 80 gün sonraya kadar haftalık olarak anne sütündeki COVID-19 antikorlarının seviyeleri izlendi.

5 anne, iki dozluk Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısını olduktan sonra donmuş anne sütü örnekleri incelendi ve araştırmacılar, bebeklerdeki enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından yerleştirilen immünoglobulin IgA ve IgG'nin seviyelerini izledi.

Bulgular, anne sütünün ilk aşılama dozunun hemen ardından yüksek seviyelerde IgA ve IgG antikorları içerdiğini doğruladı ve her iki antikor da tüm katılımcılarda ilk aşılamadan sonraki 14 ila 20 gün içinde bağışıklık açısından önemli seviyelere ulaştı.

ANTİKORLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Çalışma yazarlarından Jinekoloji Uzmanı Prof. Dr. Jeannie Kelly, aşının ilk dozundan iki hafta sonra anne sütündeki COVID-19'a karşı antikorlarda büyük bir artış olduğunu ve bu artışın yaklaşık 3 ay boyunca her gün devam ettiğini belirterek, "Araştırmamızın sonunda antikor seviyeleri hala yüksekti, bu nedenle koruma muhtemelen daha da uzun sürecek." dedi.

Yine Washington Üniversitesi'nde pediatri uzmanı olan Misty Good, “Çalışmamız az sayıda katılımcı ile sınırlı, ancak bulgular, aşılamadan sonra emziren bebeklere potansiyel bağışıklık faydası hakkında cesaret verici haberler veriyor. Makalemiz, COVID-19 antikorlarının annenin aşılamasından sonraki aylar boyunca anne sütünde kaldığını gösteren ilk makaledir." şeklinde konuştu.

Aşı hakkında özellikle sosyal medyada anneleri korkutmak için tasarlanmış gerçekten korkutucu, yanıltıcı bilgiler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Jeannie Kelly, "Bu yüzden inceleme ihtiyacı hissettik. Bu tür antikorların bebeklerin ağızlarını ve boğazlarını kapladığını ve bebek anne sütü içerken hastalıklara karşı koruma sağladığını biliyoruz. Bu nedenle, aşı sadece anneyi korumakla kalmaz, aynı zamanda bebeği de koruyabilir." şeklinde konuştu.

DAHA İLERİ ÇALIŞMALAR GEREKİYOR

Şu anda ABD'de COVID 19'a karşı aşılanan 70 bin hamile kişi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kelly, "COVID-19 enfeksiyonunun hamilelik sırasında daha şiddetli olduğunu ve aşılamanın ana faydasının anneleri gerçekten hastalanmadan önce korumak olduğunu biliyoruz. Aşıların hem hamilelik sırasında plasenta yoluyla hem de emzirme döneminde anne sütü yoluyla antikorların aktarılması yoluyla bebeklerin korunmasına yardımcı olacağını gösteren bir dizi yeni veri görüyoruz. Bu, birkaç ay önce sahip olmadığımız bilgiler ve aşı olmayı düşünen hastalarımıza daha iyi danışmanlık yapmamıza gerçekten yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kelly ayrıca, çalışmaya dahil edilen kadınların bebeklerinin 1 ila 24 aylık arasında değiştiğini ve anne sütündeki antikor üretiminin uzunluğunu ve bebek enfeksiyon oranları üzerindeki etkisini karakterize etmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.