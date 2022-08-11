Anne sütünü ne artırır? Anne sütünü hangi yiyecekler artırır? Sütüm gelmiyor ne yapmalıyım?

Anne sütünü ne artırır? Anne sütünü hangi yiyecekler artırır? Sütüm gelmiyor ne yapmalıyım?

Anne olan ve bebeğini doğru bir şekilde emzirmek isteyen kadınlar, "Anne sütünü ne artırır? Anne sütünü hangi yiyecekler artırır? Sütüm gelmiyor ne yapmalıyım?" sorularını araştırıyor.

Anne olmanın zorlu ve güzel sürecinden geçen kadınlar, doğum yaptıktan sonra farklı heyecanlar yaşıyor.

Emzirmeyi tadan ve bebeklerini doyurmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar dışında sütü gelmeyenler, kendilerini yetersiz hissedebiliyor.

Bebeğini emziremediği için kendisini kötü hisseden anneler, bu konuda ne yapacaklarını araştırıyor.

İlk altı ay bebeklerini ezmirmek için çabalayan kadınlar, süt artırıcı besinlere yönelmeye başlıyor.

Anne sütü; %87’si su, %3.8’i yağ, %1’i protein ve %7’si laktozdan oluşan, bebeğinizin ihtiyacına göre kendini değiştirebilen, dinamik ve antienfektif bir besindir.

Bu nedenle ilk altı ay bebeğin anne sütü alması önemlidir. Ancak sütü gelmeyen ya da az gelen annelerin, durumu stres yapmadan çözmesi gerekir.

Strese giren anneler, bu durumu kolaylıkla aşamayabilir. Bu da bir takım piskolojik rahatsızlıklar doğurabilir.

Peki, Anne sütünü ne artırır? Anne sütünü hangi yiyecekler artırır? Sütüm gelmiyor ne yapmalıyım? İşte detaylar...

Anne sütünü ne artırır? Anne sütünü hangi yiyecekler artırır?

BOL SU İÇMEK

TAZE SIKIM MEYVE SUYU

EV YAPIMI ŞERBETLER

GÜN İÇİNDE ILIK DUŞ ALMAK

UZUN AÇIK HAVA YÜRÜYÜŞLERİ

KAHVE, ÇAY VE SİGARADAN UZAK DURMAK

ISPANAK, MAYDANOZ, DEREOTU, ROKA, SEMİZOTU YEMEK

CEVİZ, FINDIK, BADEM, İNCİR TÜKETMEK

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİ TÜKETMEK

BOL BOL SIVI TÜKETMEK

ÇORBA İÇMEK

RAHATLATICI MÜZİKLER DİNLEMEK

Sütüm gelmiyor ne yapmalıyım?

Yukarıda yer alan öneriler, anne sütünü artırma konusunda yardımcı olacaktır.Burada önemli olan ise annenin moral bozmamasıdır.

Bu durum her kadının başına gelebildiği gibi, geçici olabilir. Bebekle bu noktada bağ kurmak ise oldukça önemlidir.

Annenin bebeğinin varlığını hissetmesi ve ona yetebildiğini anlaması gerekmektedir. Kendisini kasmayan kadın, daha rahat süt verebilir.