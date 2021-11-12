Anormal saç dökülmesinin 5 nedeni

Bir gün bu herkesin başına gelebilir: Saç aniden çok fazla dökülmeye başlar ve durdurmak oldukça zor olabilir. İşte anormal saç dökülmelerinin nedenleri ve düzeltmenin yolları.

Saçlar her gün dökülür. Tıbbi tahminlere göre, günde 50 ila 300 tel saç kaybı yaşanır. Bu, maksimum büyüme seviyesine ulaşan saçlarda olur. Endişelenmeyin; yenileri hemen onların yerine büyümeye başlar.

Saç dökülmesi hakkında telaşlanmadan önce, birkaç gün içinde ne kadar saç kaybettiğinizi gözlemleyin. Endişelenmek için hiçbir neden olmadığı da ortaya çıkabilir.

Bununla birlikte, kayıpların normalden fazla olduğunu fark ederseniz, panik yapmayın, sadece nedenini bulun ve durumu düzeltin.

Saç dökülmeleri birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir ve uzun süre boyunca devam edebilir. İşte anormal saç dökülmesinin en yaygın 5 nedeni ve durumu düzeltmek için ipuçları:

HORMONAL SEVİYELER

Kadın cinsiyet hormonu östrojen, hem erkeklerde hem de kadınlarda saç kalınlığından sorumludur. Bu nedenle, hamilelik sırasında birçok kadın saçlarının sadece güçlü ve kalın hale geldiğini söyler.

Stres yaşandığında, vücut daha fazla erkeklik hormonu üretmeye başlar. Doğal olarak bu durum saçın yoğunluğuna ve gücüne müdahale eder. Stres uzun sürerse, hormonal dengesizlik ciddileşir ve ardından kilo verememe veya alamama, metabolik bozukluklar ve diğer sağlık sorunları saç sorunlarına eklenir.

Bazen şiddetli ve ani saç dökülmesinin nedeni tiroid fonksiyon bozukluğudur. Bu durumu belirlemek için bir hormon testi yaptırmanız gerekir. Bu, önceki saç hacmini geri döndürmek için doğru stratejiyi geliştirmenin en kolay yolu olacaktır.

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

Anormal saç dökülmelerinin bir başka nedeni de alopesi areatadır. Bu, saçların sıklıkla toplu halde döküldüğü otoimmün bir durumdur. Ağır vakalarda, vücut kıllarının tamamen kaybı mümkündür. Alopesi areata aniden kaybolabilir ve sonra tekrar gelişebilir.

Uzun süredir devam eden bir çalışma, jojoba ve üzüm çekirdeği yağlarında seyreltilmiş kekik, biberiye, lavanta ve sedir ağacı esansiyel yağlarıyla tedavisini inceledi. Kontrol grubundaki yüzde 15'e kıyasla, katılımcıların yüzde 44'ünde iyileşme görüldü.

Başka bir çalışmada, sarımsak bazlı bir topikal jel geleneksel yöntemlerle birlikte kullanıldı. Sarımsak jeli 3 aydan uzun süre kullanıldığında, saçların yeniden çıkmasında iyileşme ve saçsız bölgelerde azalma gözlemlendi. Sarımsak gibi, soğan suyu da (topikal olarak uygulandığında) önemli bir etkinlik göstermiştir. 6 hafta sonra, erkeklerin yaklaşık yüzde 94'ü ve kadınların yüzde 71'inde gözle görülür saç büyümesi olduğu gözlemlendi.

YANLIŞ BAKIM

Saç, oldukça güçlü bir yapıdadır. Bir saç üç kilograma kadar ağırlığa dayanabilir ve ortalama bir kadın örgüsü 20 tona kadar yük altında bile kırılmaz. Bununla birlikte, saçınızı sürekli olarak kimyasallarla boyarsanız veya yanlış bakım yaparsanız (çok sık ağartma ve saç kurutma makinesi ile yakma gibi), kırılgan hale gelirler.

Sonuç olarak, teller düzgünlüğünü kaybeder, hacmini ve şeklini iyi tutamaz. Ayrıca kökler kırılmaya başlar ve büyük miktarlarda saç dökülmesi meydana gelir.

Durumunuzun bu olup olmadığını kontrol etmek çok basit: Dökülen saçın bir ucunda şeffaf bir 'damlacık' olup olmadığını görmek için dikkatlice bakın (bu onun köküdür). Kök yoksa, o zaman saç gerçekten kırılmıştır. Kafa derisine dokunursanız parmaklarınızla hafif tüyler hissedebilirsiniz.

Bu hoş olmayan bir durumdur, ancak saçınızı kendi haline bırakır, boyamayı bırakırsanız ve doğru bakım yaparsanız, büyümeye başlayacak ve hacim geri dönecektir. Bu elbette birkaç ay sürer.

BESİN EKSİKLİKLERİ

Vücudun tüm organ ve dokularında olduğu gibi saç sağlığı da büyük ölçüde diyetteki besin miktarına bağlıdır. Yeterli miktarda besin alımı varsa saç yoğunluğu ve parlaklığı iyi seviyede olacaktır. Saçlar besin eksikliklerini incelme, donukluk ve kırılganlık ile gösterir.

Diyetinizi dikkatlice gözden geçirin: Dengeli mi? Makul oranlarda yağlar, proteinler ve karbonhidratlar içeriyor mu? Sık sık meyve ve sebze yiyor musunuz, yeterince tam tahıllar, sağlıklı yağlar (kaliteli bitkisel yağlar, yağlı balıklar, kuru yemişler) var mı?

Demir

Demir eksikliğinin saç dökülmesine neden olduğu bilinmektedir. Demir seviyelerinin normalleştirilmesi genellikle (ancak her zaman değil) saçların yeniden büyümesini sağlar.

Çinko

Bu konuda hala çok az veri olmasına rağmen çinko eksikliğinin de saç dökülmesinin nedeni olabileceği varsayılmaktadır. Saçlarını kaybeden çoğu kişide çinko seviyesi düşüktür ve takviye saç büyümesinin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Niasin (B3 vitamini)

B3 vitamini eksikliği pellagraya neden olabilir. Semptomlar cilt hassasiyetini içerir. Ek olarak, saç dökülmesi de mümkündür. B3 vitamini eksikliği durumunda eksiklik giderildiğinde 6 ay içinde saçın yenilenmesi gerçekleşir.

Esansiyel yağ asitleri

Esansiyel yağ asitleri saç ve cilt sağlığı için önemlidir. Eksiklikleri ile birlikte, genellikle hafif olmak üzere saç dökülmesi ve saç renklerinde değişiklik görülür. Saç dökülmesini esansiyel yağ asitleri ile tedavi etme konusunda bugüne kadar çok az çalışma vardır. Ancak, eksiklikleri çok yaygındır ve giderildiğinde saçlar güçlenebilir.

D vitamini

Araştırmalar, D vitamininin saç büyümesini iyileştirebileceğini gösteriyor. Düşük D vitamini seviyeleri ile çeşitli saç dökülmesi türleri arasında bir ilişki vardır. Erkeklerde erken saç dökülmesinin şiddeti, D vitamini eksikliği ne kadar yüksekse, o kadar fazladır. D vitamini eksikliğinin giderilmesi, saç büyümesinin geri kazanılmasına yardımcı olacaktır.

Biyotin

Biyotin birçok cilt, saç ve tırnak sağlığı ürününde bulunur. Biyotin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir, ancak oldukça nadir olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, alopesi olan kadınlarda yakın zamanda yapılan bir araştırma, katılımcıların yüzde 38'inin biyotin eksikliği yaşadığını gösteriyor. Çok fazla çiğ yumurta akı yemek, hamilelik, çeşitli sindirim sorunları, alkolizm ve bazı ilaçlar biyotin eksikliğine yol açabilir.

ZAYIF BAĞIŞIKLIK VE HASTALIKLAR

Saç dökülmesi genellikle ilkbaharda, uzun bir kıştan sonra vücut zayıfladığında ve temiz hava ve güneş eksikliğinde meydana gelir. Ve yaz sonunda, tam tersine, çok fazla güneş ışınları olduğunda da yoğun bir şekilde ortaya çıkabilir.

Saç, normal bir gripten veya iç organların çalışmasındaki küçük bozulmalardan dökülebilir. Ancak iyileşmeden ve ilaç tedavisinin bitiminden birkaç ay sonra saç dökülmesi durur ve eski hacmi yavaş yavaş geri döner. Kaliteli bakım ürünleri kullanın ve saçınızın daha güçlü toparlaması için saç stilinizi kısaltın.