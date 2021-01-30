Antalya'da 52 gün süren koronavirüs savaşını kazandı

Antalya'da koronavirüse karşı 52 gün yaşam mücadelesi verip hastalıktan kurtulan Kadir Tevke, hastalığa inanmayıp maske takmayanlara seslendi.

Antalya’da 30 gün yoğun bakımda kalan, 22 gün boyunca da entübe solunum cihazı desteğinde olan 51 yaşındaki Kadir Tevke, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özbudak da, hastaya konsültasyon desteği verdi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Hastalığa Döşemealtı’ndaki köyünde yakalandığını, hastalığın ilk önce grip şeklinde başladığını söyleyen Tevke, “Doktora gittiğimde korona olduğumu söylediler. Gittikçe kötüleştim, nefes alamıyordum, bitiktim. ‘Çaresi var mı’ diye sorduğumda ‘yok’ dediler. Bu hastalığı kesinlikle dikkate alsınlar. Şakası yok bu işin. 51 yaşındayım, bugüne kadar hiç alkol ve sigara kullanmadım, sağlığıma çok dikkat ederdim. Buna rağmen ölümden döndüm” ifadelerini kullandı.

"VEBALE GİRMESİNLER"

Koronavirüse inanmayıp maske takmayanlara uyarılarda bulunan Kadir Tevke, “Maskelerini taksınlar, sosyal mesafeye uysunlar. Yoksa vebale girerler. Maske takmayanlar belki bu hastalığın taşıyıcısıdır. Bilmeyerek başkalarına bulaştırabilirler. Suçsuz yere hastalığı bulaştırdığı kişinin hayatını tehlikeye atmasınlar. Bu hastalığa ilk önce küçük oğlum, sonra hanım yakalandı. Onlar hafif atlattı ama ben bu hastalığı çok ağır geçirdim." diye konuştu.



OFM Antalya Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Güray Özkumur; Koronavirüse yakalanan, 3 hafta entübe edilip 1 ay solunum cihazına bağlanan, ardından sağlığına kavuşan Kadir Tevke’nin tedavi sürecini anlattı.

"YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ"

Hastanın tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini aktaran Dr. Güray Özkumur, “Kadir Bey koronavirüs tanısından sonra servisimize geldi. Servise geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Servis takiplerinde solunum sıkıntısının artması üzerine, yoğun bakım ünitemize aldık. 3-5 gün kadar entübe etmeden durumunu takip ettik. Hastanın her iki akciğerinde de yaygın tutulumu vardı. Solunum sıkıntısı artmıştı. Oksijen desteği ile de tolere edilemeyecek duruma geldiğinde, hastaya entübasyon denilen işlemi yaptık ve solunum cihazına bağladık. 20 gün kadar süren ciddi bir yaşam mücadelesi verdi. Bu süreçte hastaya eşlik eden başka enfeksiyonlar da oldu. Birçok antibiyotik tedavisi aldı. Kovid 19 tedavisi için verilen rutin ilaçlarını aldı, 20 gün sonunda solunum cihazından ayrıldı. Hastanın solunum cihazına ihtiyacı kalmayınca, normal servise indirdik.” diye konuştu.





