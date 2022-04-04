Antalya’da bağırsağı karın cildine yapışan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu

Geçirdiği göbek fıtığı ameliyatından sonra şiddetli karın ağrısı çeken Nurten Sert’in ince bağırsağının karın cildine yapıştığı belirlendi. Nurten Sert, 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 10 yıl arayla geçirdiği iki fıtık ameliyatının ardından şiddetli karın ağrısı ve karın cildinde akıntı şikayetiyle birkaç kez hastaneye başvuran Nurten Sert’in (63), karın ağrısı şikayeti artınca sorunun bağırsaklar nedeniyle yaşanmış olabileceği belirtildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Nurten Sert, Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından incelemeye alındı.

Sert’in ince bağırsaklarının, top haline gelerek daha önce yapılan fıtık ameliyatında kullanılan yamaya yapıştığını belirledi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

İnce bağırsakları karın cildine açılarak ince bağırsak içeriği (dışkı) dışarıya akan hasta, acil ameliyata alındı.

6 saat süren ameliyatta yapışık ve top haline gelen ince bağırsaklar birbirinden ayrıldı. 25 santimetrelik kısmının da çıkarılması ile Sert, sağlığına kavuştu.

“İNCE BAĞIRSAK İÇERİĞİ DIŞARI ÇIKIYORDU”

Operasyonu yapan Doç. Dr. Tuğrul Çakır, hastanın ince bağırsaklarının karın içinde yapışık ve iltihaplı bir küme yaptığını belirlediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“En önemlisi de 2018 yılından bu yana bağırsakları karın cildine açılmış ve ince bağırsak içeriği dışarı çıkıyordu. Bu durum, hastayı rahatsız ediyordu. Karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastanın büyük abdest alışkanlığında bozulma ve yeme-içmesinde gerileme olmuştu.”

“DİKKATLİ BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDAYDIK”

Doç. Dr. Çakır, yapışan ince bağırsağın birbirinden ayrılmazsa hastanın hayatının geri kalanının 'Kısa Bağırsak Sendromu' denilen 80 santimlik ince bağırsakla ve damardan gıda takviyesiyle geçirme riski olabileceğini ya da ince bağırsak nakli gerekebileceğini belirtti. Çakır, "Bu nedenle çok hassas ve dikkatli bir operasyon gerçekleştirmek zorundaydık." diye konuştu.

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"TESPİH TANESİ GİBİ DİZMEYE ÇALIŞTIK"

Ameliyatta hastanın ince bağırsağının karın cildine yapışan bütün noktalarını ayırdıklarını ifade eden Doç. Dr. Çakır, şöyle devam etti:

"Ameliyat yaklaşık 6 saat sürdü. Bu sürede bütün ince bağırsakları tespih tanesi gibi dizmeye çalıştık. Daha sonra cilde uzanan kısmını karın ön duvarıyla birlikte çıkararak, yaklaşık 25-30 santimlik ince bağırsak kaybıyla ve karın ön duvarına yama koymadan operasyonu başarıyla bitirdik. Hastamız artık taburcu aşamasına geldi. Yeme-içme fonksiyonları düzeldi. Ameliyat öncesi karın ağrısı şikayeti geçti. En önemlisi de karın cildindeki o görüntü; ince bağırsak içeriğinin dışarı çıkmasından kurtuldu."

“SIK RASTLANAN BİR DURUM DEĞİL”

İnce bağırsak yapışıklığının rastlanılan bir durum olduğunu ancak Nurten Sert'teki gibi ileri düzeyde yapışıklığın pek sık görülmediğini vurgulayan Doç. Dr. Çakır, "Hastanın bu durumu daha önce geçirdiği fıtık ameliyatlarından kaynaklanmış. Daha önceki ameliyatlarında yamalar kullanılmış. Bazen bu yamalar bulunduğu ortamdan karın içerisine yönelebilir, ince bağırsaklar yamaya birleşip, bir futbol topu gibi tüm bağırsakları sarabilir. Bu da ciddi enfeksiyonlar oluşturup karın cildine açılabilir." ifadelerini kullandı.

Nurten Sert, fıtık ameliyatından sonra karın cildinde akıntı başladığını, İnce bağırsaklarının yapıştığını öğrendiğinde 'Allah, nasıl verirse öyle olur' diye düşündüğünü, ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Devletime, Tuğrul Hoca’ya, ekibine, hastaneye teşekkür ederim. Allah, herkesten razı olsun.” dedi.

“BİZİ PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK YIPRATTI”

Kızı Berna Vural, annesinin ilk göbek fıtık ameliyatını 10 yıl önce, ikincisini 2018 yılında olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“İkinci ameliyatından sonra karnından sürekli akıntı gelmeye başladı. En son başvurduğumuz devlet hastanesindeki doktor bağırsaklarında problem olabileceğini ve ağır bir ameliyat geçirebileceğini söyleyerek bizi Tuğrul Hoca’ya yönlendirmişti. Ama annem hastane fobisi yüzünden gitmek istemedi. Ancak son dönemde karın ağrısı artınca dayanamadı ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Tuğrul Hoca ve ekibi, yaptıkları tetkikler sonucu ameliyattan önce bize neler olabileceğini anlattı. Bağırsaklarının dışarıda olabileceğini, torba takılabileceğini söylediler. Bu bizi psikolojik olarak çok yıprattı. Çok üzüldük ama şükürler olsun, güzel bir ameliyat oldu. Çok mutlu olduk. Tuğrul Hoca’ya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."