Antalya'da cinsel organ operasyonu: Eğrilik bacağı sayesinde düzeltildi

İleri derecede peniste eğrilik şikayeti olan 49 yaşındaki hastaya, bacaktan alınan doku nakliyle düzeltici penis estetiği ameliyatı yapıldı.

Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki bir adama, 'peyronie hastalığına bağlı ileri derecede penis eğriliği' teşhisi konuldu.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde operasyona alınan hastanın penisi, 3 saat süren müdahalenin ardından normal haline getirildi.

BACAĞINDAN ALINAN DAMARLA DÜZELTİLDİ

Ameliyat hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Uçar, "Hastamız bize 1 buçuk yıldır olan peniste eğrilik ve penisin üst kısmında sertlik şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız muayene ve incelemeler sonucunda penisin geriye doğru ortalama 80 derece eğri olduğunu ve üst kısmında bir plak olduğunu tespit ettik. İleri yaşta penis eğriliğine sebep olan, penisteki sert plaklarla kendini gösteren ve literatürdeki ismiyle Peyronie hastalığına sahip bu hastamıza onayını alarak ameliyat planladık. Alanya’da ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatı bacaktan aldığımız bir damar grefti ile gerçekleştirdik. Penisteki sert olan plak kısmını çıkartıp, çıkarttığımız bölgeye bacaktan aldığımız damar greftini naklettik. Böylelikle çok ciddi şekil bozukluğu gelişmiş olan penisi tamamen düz hale getirdik. Hastamızın bundan sonraki süreçte sağlıklı bir cinsel hayatı olabilecektir." dedi.

Hastaların muayene olmaktan korkmamaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Uçar, penis eğriliği ve buna benzer görüntüsel bozuklukları uyguladıkları düzeltici estetik cerrahi yöntemlerle artık kolaylıkla tedavi edebildiklerini sözlerine ekledi.