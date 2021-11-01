Antalya'da kol nakli gerçekleşen hastanın tedavi süreci başladı

Beyin kanaması geçirerek vefat eden polis memurunun bağışlanan kolları, Yavuz Ayılmazdır'a nakledildi. Nakil ardından başlayan tedavi süreci devam ediyor.

Antalya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden polis memuru Sami Şahin'in organları bağışlanarak, bir kişiye umut oldu.

Şahin'in kolları, 9 yaşında dinamit patlaması sonucu ellerini bilek bölgesinden itibaren kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, Akdeniz Üniversitesi'nde nakledildi.

AMELİYAT 14 SAAT SÜRDÜ

Plastik cerrahi ekipleri tarafından 14 saat süren ameliyatın ardından Ayılmazdır, 60 saat yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Tedavisi streil odada süren Ayılmazdır, 90 gün ardından fizik tedaviye başladı.

TEDAVİ SÜRECİ

Ayılmazdır'ın haftanın beş günü fizik tedavisini yapan Fizyoterapist: "Hastamız beş gün tedaviye geliyor, iki gün de dinlendirme sürecimiz var. Bunun dışında fizyoterapi takiplerimiz devam ediyor. Plastik cerrahi servisiyle birlikte kontrollerimizi sürdürüyoruz. Her tedavi seansı yaklaşık yarım saat ile bir saat arası sürüyor. Yaptığımız uygulamalara göre, bazı günlerde ödemine bağlı olarak değişiyor. Bir süre daha masajları ve elimizle yaptığımız fizyoterapi uygulamaları var.





FONKSİYONEL EGZERSİZE GEÇİLDİ

Motor noktalarını uyarıyoruz. Çünkü hastamız cerrahinin sonrasında üçüncü ayını tamamladı. Şu an dördüncü aya girdik, biraz daha fonksiyonel bir şekilde elini kullanabilmesi adına fonksiyonel egzersizlere yavaş yavaş geçiş yaptık. Çünkü cerrahi müdahale sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmeden gayet güzel bir şekilde rehabilitasyon programımıza uyum sağladı. Düzenli bir takip programı dahilinde fizyoterapi seanslarına devam ediyoruz.





"TÜRKİYE'NİN BEŞİNCİ KOL NAKLİ"

Yavaş ve kontrollü gelişen hareketlerimiz var. Fakat şunu söyleyebilirim; Yavuz Ayılmazdır Türkiye'nin beşinci çift kol nakli. Benim de bu anlamda beşinci tecrübem. Dolayısıyla diğer nakillerimizde güzel sonuçlar aldığımızı biliyorsunuz. Önceki nakillere paralel giden sürecin uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Yavaş ve küçük hareketlerle bunu destekliyor ama şu ya da bu hareket demeden diğer nakillere paralel ve eksiğimiz olmadan devam ediyoruz." dedi.