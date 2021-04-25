Antalya'da raşitizm hastası 14 yaşındaki Harun'un bedeni 4 yaşında

4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip olan Fanconi Bickel Sendromu (glikojen depo hastalığı) ve raşitizm hastası 14 yaşındaki Harun Kaya, yaşadığı zorlukları anlattı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Yunus (43)-Felek Kaya (33) çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Harun Kaya’ya 5 aylıkken karın şişliği sebebiyle götürüldüğü hastanede Fanconi Bickel Sendromu ve raşitizm teşhisi konuldu.

Bağırsaklarında yaşadığı sorunlardan dolayı da 3 kez ameliyat geçiren Harun, ilerleyen yıllarda gelişim sağlayamadı.

BİYOLOJİK YAŞI 14, BEDENİ 4 YAŞINDA

Bacaklarını kullanamayan ve herhangi bir ters harekette kemiklerinin kırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan talihsiz çocuk, 14 yaşında olmasına karşın 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip.

Maddi durumu iyi olmayan ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Harun’un en yakın arkadaşları ise kız kardeşleri. Yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Harun, tek isteğinin ise eliyle kullanabileceği akülü bir araba olduğunu söyledi.

"KÜÇÜKSÜN DEYİP ALAY EDİYORLAR"

Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Harun Kaya, ailesinin kendisini bebek arabasıyla gezdirmek zorunda olduğunu ancak dileğinin yaşıtları gibi dışarıda oyun oynamak olduğunu söyledi.

Hayatında bir kez geçtiğimiz yıl yürüyebildiğini anlatan Harun, ardından tekrar ayağa kalkabilecek gücü bulamadığını anlattı. Harun, yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini de aktararak, “Arkadaşlarım çıkıyor, ben çıkamıyorum. Üzülüyorum. Dışarı çıktığımda da küçüksün deyip benimle alay ediyorlar” dedi.

"TAŞIRKEN AYAKLARI KIRILABİLİR"

Kaya’nın kız kardeşleri, ağabeylerinin durumuna çok üzüldüklerini belirterek, “Onu aşağı götüremediğimiz için üzülüyoruz. Çünkü taşıdığımızda ayakları kırılabilir. Ağabeyim bizimle oynayamıyor. Biz yanına gidip onunla oyun oynuyoruz” diye konuştular.





RAŞİTİZM NEDİR

Fosfor ve kalsiyum gibi kemik gelişimi adına oldukça önemli minerallerin yetersiz olması durumunda meydana gelen hastalığa, raşitizm adı verilmektedir.

Raşitizm; her yaşta görülebilen fakat yetişkinlere göre 6 ile 36 aylık bebeklerde daha fazla görülen, tedavi edilmemesiyle beraber kalıcı iskelet deformasyonuna, boyun kısa kalmasına neden olabilir.

Çocuklarda D vitamini eksikliği; yetersiz ve dengesiz beslenme, güneş ışığında yetersiz faydalanma ve sindirim sistemi emilim bozukluğundan meydana gelir.



















