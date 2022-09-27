SMA hastalığı ile mücadele eden 20 aylık Asel’in annesi Fatma Yavuz, “İstediği ayakkabıyı almak bile güzel bir nimetmiş. Maalesef Asel, kas kayıplarından dolayı afoları giymek zorunda" dedi.

Antalya’da ikamet eden Fatma-Mehmet Sebih Yavuz çiftinin kızları Asel’e, henüz 2 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Asel’in tedavisi için 17 ay önce başlatılan kampanyada, gerekli olan paranın yüzde 42'si toplanabildi.

Kampanyanın tamamlanıp yurt dışındaki gen tedavisine ulaşabilmesi ve ilacını alabilmesi için, Asel'in 4 ayı kaldı.

DHA’nın haberine göre; Fatma Yavuz, kızı Asel'in diğer SMA'lı çocuklara göre daha iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef biz Asel'in bu iyi durumunu değerlendiremedik. 2 aylıkken teşhis aldık ve şu an Asel 20 aylık. 17 aydır mücadele ediyoruz ama ne yazık ki Asel'in sesini yeterince duyuramadık.

“Gitgide tükeniyoruz”

Asel büyüdükçe bizim de korkularımız büyüyor. Büyüdükçe kas kayıpları artıyor. Tedavisini sadece ailesi olarak karşılayabileceğimiz bir meblağ değil. Gitgide tükeniyoruz. Her yerden sesini duyurmaya çalışıyoruz ama yetemiyoruz. SMA'nın bir tedavisi var ama biz çocuğumuzu o tedaviye götüremiyoruz. İnanın bu canımızı çok acıtıyor."

Antalya’da, SMA’lı Asel’in annesi: İstediği ayakkabıyı almak nimetmiş ViDEO



“Aldığım çiçekli ayakkabıları giydirmek isterdim”

Asel'in 6 cihazla günlük bakımının yapıldığını anlatan Fatma Yavuz, “Dün Asel'in afoları geldi. Afoları Asel'in ayağında görünce çok ağladım. Ayakkabılıktaki ayakkabıları geldi aklıma. Çocuğumuza bir ayakkabı aldığınızda aslında ne kadar çok şanslıymışız. İstediği ayakkabıyı almak bile güzel bir nimetmiş. O aldığım çiçekli ayakkabıları giydirmek isterdim. Anne ben bu ayakkabıları giymek istiyorum demesini çok isterdim. Sokaklarda koşup oynamasını isterdim ama maalesef kas kayıplarından dolayı Asel afoları giymek zorunda." diye konuştu.

“Başucunu cihazlar yerine oyuncaklarıyla doldurmak istiyoruz”

Fatma Yavuz, “Asel'in daha rahat nefes almasını istiyorum. Bunun için herkesten destek bekliyorum. Asel'e umut olun, bizi yalnız bırakmayın. Artık Asel'in sesini duyun. Belki ekranda Asel normal bir çocuk gibi görünüyor ama 6 cihazla gün içinde mücadele ediyoruz. Asel'in başucunu cihazlar yerine oyuncaklarıyla doldurmak istiyoruz. Lütfen Asel'imin elinden tutun." ifadelerini kullandı.

“Bu son şansımız”

SMA tedavisine erken dönemde ulaşmanın önemine vurgu yapan Fatma Yavuz, “2 yaşından önce bu tedaviyi almak yüzde 95 etki ediyor. Bizim de 2 yaş için sadece 4 ayımız kaldı. Birinci valilik iznimiz bitti ve son valilik iznimizi aldık. Maalesef bu son şansımız. Asel için zaman daralıyor. Kampanyanın sadece yüzde 42'sini toparlayabildik." dedi.

Mehmet Sebih Yavuz (36) ise kızı Asel'in SMA kampanyasının uzun süredir devam ettiğini belirterek, “Asel'in zamanı kalmadı. Kampanyamız ilerlemiyor. Asel'in trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) yok. 4 ay dolmadan Asel'i tedavi ettirmek istiyoruz. Bu mücadelede herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.