Antep fıstığının sağlığa faydaları

Eski çağlardan beri güçlü sağlığın sembolü olarak kabul edilen ve yoğun besin içeriğine sahip olan Antep fıstığının faydalarını ve besin değerlerini listeledik.

Antep fıstığı, muhtemelen tüm dünyada en çok kullanılan en eski kuru yemişlerdendir. Antep fıstığı, antik çağlardan beri beri popüler bir besindir ve Babil'in Asma Bahçelerinde yetiştiği söylenir.

Antep fıstığı lif, protein, vitaminler, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından zengindir. Yağ içeriği düşük, besleyici özelliği yoğundur. Araştırmalar, Antep fıstığının kilo vermeye yardımcı olabileceğini, bağırsak florasını geliştirebileceğini ve kan şekeri seviyelerini düzenleyebileceğini gösteriyor.

ANTEP FISTIĞININ SAĞLIĞA FAYDALARI

28 gramlık bir Antep fıstığı porsiyonunda (yaklaşık 1,5 avuç) iyi miktarda lif, protein, potasyum, çinko, fosfor, B6 vitamini ve manganez bulunur. Antep fıstığı, en yüksek miktarda antioksidan içeren kuru yemiştir. Bunların hepsi insan sağlığına çeşitli şekillerde fayda sağlar.

İşte Antep fıstığının faydaları, besin değerleri ve neden olabilecekleri olası yan etkiler.

Zayıflamaya Yardımcı Olabilir

Antep fıstığı iyi miktarda lif içerir. Araştırmalar, lif alımının tokluğu artırabileceğini ve dolayısıyla zayıflamaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Benzer niteliklere sahip başka bir besin maddesi, açlık sancılarını azaltabilen proteindir. Antep fıstığı kurutulmuş meyvelerdir. Araştırmalar, Antep fıstığı tüketmenin zamanla belinizden kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Kuru yemişlerin kan yağları üzerinde de faydalı etkileri vardır. Antep fıstığı, yağ içeriği konusunda endişelenmeden kilo vermek için sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Antep fıstığı kalori açısından zengin bir besin olduğu için yüksek miktarlarda tüketmemeye dikkat edilmelidir.

Kalp Dostudur

Uygun miktarda Antep fıstığı yemek kalp sağlığı için çok faydalı olabilir. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Antep fıstığındaki fitosterol, farklı gıdalardan kolesterolün emilimini azaltır. Bu, kandaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Kötü kolesterol, atardamarları tıkayarak kalbe giden kan akışını engeller. Antep fıstığı, bir amino asit olan arginin içerir. Arginin, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Araştırmalar, Antep fıstığının kalp sağlığı için sağlıklı yağ seviyelerini artırarak kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Antep fıstığı, kalp hastalığı için bir risk faktörü olan lipoprotein seviyelerini düşürür.

Sindirim Sağlığını İyileştirir

Antep fıstığındaki lif sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler. Bağırsak bakterileri bu lifi fermente eder ve çeşitli faydaları olan kısa zincirli yağ asitleri üretir. Tüm bunlar, kolon kanserini önlemeye yardımcı olur ve genel olarak sindirim sağlığını iyileştirir.

Diyabet Tedavisine Yardımcı Olabilir

Antep fıstığının hayati sağlık yararlarından biri, insülin direncine bağlı olarak ortaya çıkan en yaygın diyabet formlarından biri olan tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına ve önlenmesine yardımcı olmasıdır. Günde en az iki porsiyon Antep fıstığı yemek, glikoz toleransını artırmaya yardımcı olan önerilen günlük fosfor değerini sağlamaya yardımcı olur.

Antep fıstığı glikoz ve insülin düşürücü etkiye sahiptir, bu nedenle kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. 2017'de yapılan bir çalışma, sızma zeytinyağı ve antep fıstığı ile desteklenen Akdeniz diyeti tüketen hamile kadınlarda erken diyet müdahalesinin Gestasyonel diyabeti önlediğini göstermiştir.

Antep fıstığı ayrıca, diyabetli kişilerde glikoz seviyelerini düzenleyen bir hormon olan peptid 1 seviyelerini arttırır. İran'da yapılan bir araştırma, antep fıstığının diyetle alınmasının diyabetli bireylerde glisemik kontrol, kan basıncı, iltihaplanma ve obezite üzerinde olumlu etkileri olabileceğini belirtiyor.

Bağışıklığı Güçlendirebilir

Antep fıstığında bulunan biyoaktif maddeler iltihapla mücadeleye yardımcı olabilir. Antep fıstığı, hemoglobin üretiminde anahtar rol oynayan B6 Vitamini bakımından zengindir. Hemoglobin, akciğerlerden vücudun diğer bölgelerine oksijen sağlamaktan sorumludur.Yüksek B6 vitamini, gerekli amino asitleri üreterek ve uygun sinir uyarılarının iletimine yardımcı olarak sinir sistemini sağlıklı ve zinde hale getirir.

Tüm bu özellikleriyle Antep fıstığı, bağışıklığınızı güçlendirir. B6 Vitamini eksikliği vücudunuzdaki serbest radikalleri ortadan kaldırarak vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma gücünü azaltabilir. Antep fıstığı, bu eksikliği gidermeye yardımcı olabilir. Ayrıca çeşitli organlara oksijen ve hemoglobinden zengin kan akışını artırarak çeşitli vücut organlarının enfeksiyonlardan korunmasını sağlar.

Antep fıstığı ayrıca vücuttan toksik serbest radikallerin atılmasına yardımcı olan ve prostat kanseri, meme kanseri ve akciğer kanseri gibi çeşitli kanser ve enfeksiyonlardan korunan fito kimyasallar, karotenler, E vitamini, yağ asitleri ve polifenolik antioksidanların zengin kaynağıdır.

Göz Sağlığını İyileştirebilir

Antep fıstığı zengin bir lutein ve zeaksantin kaynağıdır. Lutein ve zeaksantin insan retinasında bulunur. Bu antioksidanlardan yeterince tüketmek, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt gibi görme sorunlarını önler. Lutein ve zeaksantin ayrıca, gözleri zararlı UV radyasyon hasarından korur. Antep fıstığı çinko bakımından da zengindir. Çinko eksikliği, zayıf gece görüşüne neden olur. Antep fıstığındaki sağlıklı yağ asitleri de göz sağlığına katkıda bulunabilir.

Bilişsel İşlevi Artırabilir

Antep fıstığı, çoğu kuru yemiş gibi iyi bir E vitamini kaynağıdır. Çalışmalarda, E vitamininin bilişsel işlev kaybı riskini azalttığı bulunmuştur. Bir araştırmada, olgun fıstıkların kaygıyı hafiflettiği bulunmuştur. Kuru yemişler ayrıca uyku sırasında bilişsel performansı, öğrenmeyi, bilgi tutmayı ve hızlı göz hareketini geliştirebilir. Ancak bu konuda yeterli veri yoktur. Bazı küçük çalışmalar, Antep fıstığı yağının beyin iltihabıyla savaşabileceğini ve beyindeki temel yağ asitlerini koruyabileceğini göstermektedir. Antep fıstığı, beyin fonksiyonunu antikanser ilaçların neden olduğu potansiyel aksaklıklardan korumada da rol oynayabilir.

Cinsel Sağlığı Geliştirebilir

Çalışmalar, Antep fıstığının cinsel sağlığı iyileştirebileceğini ve doğurganlığı artırabileceğini göstermektedir. Ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Araştırmalar, Antep fıstığının afrodizyak görevi görebileceğini gösteriyor. Üç hafta boyunca her gün bir avuç Antep fıstığı yemenin erkeklerde cinsel dürtüyü iyileştirdiği gösterilmiştir. Antep fıstığındaki arginin, fitosterol ve antioksidanların erektil disfonksiyonun tedavisine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Antep fıstığı, kuru yemişler arasında en yüksek miktarda fitoöstrojene sahiptir. Östrojen seviyelerini artırabilir ve adet döngüsü düzenine yardımcı olabilir.

Erken Yaşlanmayı Önleyebilir

Antep fıstığı E vitamini içerir. Vitamin, cildin UV ışınlarını almasını önler. Antep fıstığı ayrıca bakır içerir. Bakır, kırışıklık oluşumunu önleyen ve sarkan cildi tedavi eden elastin üretimine yardımcı olur. Antep fıstığında bulunan antioksidan özellikler, cildin dengelenmesine yardımcı olur ve ayrıca cilt yüzeyinden fazla yağ üretimini azaltır. Antep fıstığı yağı, cildin kurumasını önleyen doğal bir nemlendirici olarak da kullanılmaktadır.

ANTEP FISTIĞI BESİN DEĞERLERİ

Antep fıstığı sağlıklı ve temel besinlerle dolu olsa da, çok fazla tüketmemek önemlidir. Aşırı antep fıstığı tüketimi karın ağrısı, kabızlık ve ishale neden olabilir. Bu, lif içeriğinden kaynaklanıyor olabilir. Fazla kavrulmuş fıstık alıyorsanız, yüksek tansiyon seviyeleri yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni, bazı kavrulmuş fıstık türlerinin sodyum bakımından yüksek olmasıdır.

Antep fıstığı A, C ve E gibi vitaminler içerir, ancak büyük miktarda iki B vitamini içerir. Bir fincan Antep fıstığı, B-6 vitamini ihtiyacınızın yüzde 40'ını ve tiamin için yüzde 20'den fazlasını sağlar. B-6 vitamini, amino asitlerin ve glikojenin metabolizmasına yardımcı olur. B-1 olarak da bilinen tiamin, uygun sindirim, beyin fonksiyonu ve iştah için önemlidir.

Çoğu kuru yemiş gibi, Antep fıstığının da karbonhidrat içeriği düşüktür. Çeyrek fincan Antep fıstığı, 6,2 gram protein içerir; bu, kadınlar için günlük önerinin yüzde 13'ü ve erkekler için yüzde 11'dir. Antep fıstığı tüm temel amino asitleri içermemesine rağmen, önemli miktarlarda bazı amino asitler, özellikle arginin ve fenilalanin içerirler. Fenilalanin ruh halini artırabilir, ağrıyı azaltabilir ve iştahı azaltabilirken, arginin bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Antep fıstığı trans yağ veya kolesterol içermez. Antep fıstığı ayrıca bağırsaklarda kolesterol emilimini engellemeye çalışan fitosterolleri de içerir. Bir fincan fıstık, kemik, kırmızı kan hücresi ve kollajen oluşumu için gerekli olan bakır için günlük önerinin yüzde 44'ünü içerir. Bir fincan aynı zamanda fosfor ihtiyacınızın yüzde 20'sinden fazlasını ve manganez için yüzde 15'ten fazlasını sağlar. Fosfor, enerji depolaması için önemlidir ve manganez, kemik oluşumu ve kolesterol metabolizmasında kullanılır. Bir fincan fıstık ayrıca magnezyum ve potasyum ihtiyacınızın yüzde 10'undan fazlasını sağlar.

İşte Antep fıstığının besin değerleri: