Anthony Fauci: Omicron, herkese bulaşacak

Beyaz Saray yetkilisi Fauci, yeni varyantın gidişatı hakkında görüşlerini paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, koronavirüsle ilgili tartışmalı açıklamalarına devam ediyor.

Fauci, yeni açıklamasında koronavirüsün ortaya çıkan son türü Omicron'un herkese bulaşacağını öne sürdü.

"ENİNDE SONUNDA..."

Fauci, "Omicron, olağanüstü, emsalsiz bulaşıcılığı ile eninde sonunda hemen hemen herkese bulaşacak." dedi.

Koronavirüs aşısı yaptıranların da Omicron'a yakalanacağını belirten Fauci, ancak söz konusu kişilerin hastalığı hafif şekilde geçireceğini söyledi.

"AŞI OLMAYANLAR AĞIR ATLATACAK"

Fauci, buna karşılık, aşı olmayanların hastalığı ağır atlatmayla karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.

CNN International'ın haberine göre, ABD'de aşıya uygun her 5 Amerikalı'dan en az biri (yaklaşık 65 milyon insan) koronavirüs aşısı yaptırmadı.

AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne göre, ülkenin yüzde 62'den fazlası tam olarak aşılanırken, yalnızca yüzde 23'ü tam olarak aşılandı ve üçüncü dozu yaptırdı.