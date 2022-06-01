Antidepresanlara daha doğal ve ilk önce denemeye değer alternatifler vardır ve sıfır yan etkiyle etkili olabilirler. İşte depresif bir ruh haline karşı yapılabilecek 6 doğal şey.

Antidepresanlar, depresyon belirtilerini hafifleten ve ruh halini iyileştirmeyi hedefleyen ilaçlardır. Depresyon belirtilerini, özellikle depresyonun ortaya çıkardığı üzüntüyü hafifletmek için antidepresanlar reçete edilir.

Antidepresanlar öforik, yani mutluluk verici ilaçlar değildir ve depresif bozuklukları olmayan insanlar üzerinde hiçbir etkileri yoktur. Bazıları ayrıca belirli ruh sağlığı sorunlarının ortaya çıkardığı duygusal rahatsızlıkları düzeltmek için kullanılır.

Kullanımları, yalnızca gerçek bir depresyonda kullanılır. Yararlı etkileri sadece birkaç haftalık tedaviden sonra hissedilir. Antidepresanların etkileri hissedilmeye başlayınca yavaş yavaş alım durdurulur.

Antidepresanlar nasıl etki eder?

Beyinde bilgi, sinir uyarıları adı verilen elektriksel mesajlar şeklinde hareket eder. Sinapslar, nöronlar arasında kimyasal mesajlar şeklinde bilgi alışverişinin yapıldığı alanlardır. Nörotransmiterler (serotonin veya norepinefrin gibi hormonlar) olarak adlandırılan bu kimyasallar, nöronlar göndererek salınır ve alıcı nöronlarda özel moleküllere bağlanır.

Antidepresanlar, depresyonda rol oynayan belirli nöral devrelerin işleyişini yeniden dengeler. Depresyonda olan kişilerde, belirli nörotransmitterlerde bir dengesizlik meydana gelir. Antidepresanlar, bu dengesizliği ortadan kaldırmayı amaçlar.

Birkaç haftalık tedaviden sonra antidepresanlar genellikle uykuyu, iştahı, enerjiyi, zevki ve düşünceleri düzeltmeye yardımcı olur. Sanılanın aksine çoğu bağımlılık yapmaz.

Antidepresanlara 6 doğal alternatif

Bazen nedenini gerçekten bilmeden üzgün ve hatta depresyonda hissedebilirsiniz. Depresif ruh halinin fiziksel nedenleri de olabileceği unutulmamalıdır. Diğer hastalıklar gibi depresyon kan testi gibi fiziksel testler kullanılarak tespit edilmez. Birçok faktörün sonucu olarak depresif bir ruh hali ortaya çıkabilir.

Örneğin, tiroid bozuklukları antidepresanlar ile tedavi edilmeyen depresyon veya psikoz ile karıştırılabilir. Doktora yaşadığınız farklı fiziksel ve zihinsel belirtileri anlatmak, depresif ruh halinin nedenini çözmeye ve daha fazla teste (tiroid testi gibi) ihtiyaç duyulup duyulmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır.

İşte antidepresanlara alternatif olarak yapabileceğiniz 6 şey.

Sağlıklı beslenin

Değişen ruh hali bazı durumlarda kan şekeri seviyelerinde büyük dalgalanmalarla ortaya çıkar. Sadece kan şekeri dengesizliğiniz olduğund bile depresyon teşhisi alabilmek mümkündür. Bu, kan şekeri seviyelerinizin önemli ölçüde dalgalanmasına neden olan yiyecekleri (rafine edilmiş veya işlenmiş ürünler gibi) yemenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Düşen şeker seviyesi, vücudun bir savaş veya kaç tepkisine neden olur. Daha hassas insanlar öfke, sinir ve mide bulantısı hissedebilir ve sürekli yemek yeme ihtiyacı duyabilir.

Beslenme bu nedenle ruh halini etkileyebilir. Depresyonda olduğunuzu söylemeden önce, sorunun diyetinizden kaynaklanıp kaynaklanmayacağını kontrol edin.

B12 vitaminini deneyin

B12 vitamini, enerji üretimi için önemli bir besin maddesidir ve aynı zamanda bir ruh hali düzenleyici fonksiyona sahiptir. Vücudun düzgün çalışması için özellikle nörotransmiterlerin üretimi ve vücut içi iltihabın düzenlenmesi için büyük önem taşıyan bir vitamindir. B12 vitamini eksikliğinin, depresyona benzer belirtilere neden olması mümkündür.

Doktorunuzdan, B12 vitamini eksikliğiniz olduğunda artan bir iltihap belirteci olan homosistein seviyenizi ölçmesini isteyebilirsiniz. Eksikliğiniz varsa, besin maddesi enjeksiyonla veya ağızdan verilecektir.

Egzersiz yapın

Araştırmalara göre, depresyon vakalarının yaklaşık yüzde 15'i haftada bir saatlik fiziksel aktivite ile önlenebilir. Egzersiz, depresyonu önlemeye yardımcı olan doğal bir antidepresandır. İlaç tedavilerine iyi yanıt vermeyen majör depresif bozukluk teşhisi konan kişiler arasında egzersiz yapanların çok daha hızlı iyileştiği bilinmektedir.

Egzersiz yapmak endorfin salınımını tetiklemeye ek olarak, olumsuz düşünceleri kafadan atmak ve sosyal ilişkileri geliştirmek için iyi bir yoldur.

Güneşlenin

Uyku eksikliği, kafası karışmış hissetme, yorgunluk ve şeker isteği genellikle günler kısaldığında ortaya çıkan mevsimsel duygudurum bozukluğunun belirtilerinden bazılarıdır. Araştırmalara göre, antidepresanlar ve ışık terapisi olası çözümlerdir.

Antidepresanların yan etkilerinden endişe ediyorsanız, bunun yerine daha doğal bir yaklaşımı deneyebilirsiniz. Işık terapisi, her sabah 30 dakika boyunca, bir kutunun içinde, 30 ila 45 cm uzaklıkta bulunan beyaz bir floresan ışığa maruz kalmaktan ibarettir. Bir veya iki hafta içinde, kişi daha iyi hissetmeye başlar. Bunu doğal olarak güneşlenerek de yapabilirsiniz. Her gün sabah saatlerinde yapacağınız yarım saatlik yürüyüşler, yeterli güneş ışığı almanıza ve depresif ruh halinden kopmanıza yardımcı olacaktır.

İlaçlarınızı kontrol edin

Birçok ilaç, depresyon gibi psikiyatrik yan etkilere neden olabilir. Özellikle sindirim sistemini düzenleyen ilaçlar, B12 vitamininin depolarını tüketebilir ve bu da depresyonda gibi hissetmeye yol açabilir.

Antibiyotikler ve kolesterol ilaçları da risk taşır. Aldığınız ilaçlar hakkında doktorunuzla konuşun ve yan etkileri bilin.

Yeterince dinlenin

Her yerde verimli olmak istiyoruz ve bu durum oldukça büyük bir stres tepkisine neden oluyor. Stres daha sonra depresyon olarak kendisini gösterebiliyor. Sosyallik eksikliği, teknolojiye sürekli maruz kalma ve yapay aydınlatma gibi hızlı yaşam tarzlarının neden olduğu durumlar depresyona kapı açabilir.

Daha iyi hissetmek için sağlıklı beslenme ve egzersiz kesinlikle gereklidir, ancak dinlenmek de çok önemlidir. Her gün yeterince dinlenmeye çalışın. Sadece dinlenme halinde olmak, sinir sisteminize bir sinyal gönderir ve tehlikede olmadığınıza dair güvence verir.