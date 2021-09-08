Antikor testi: IgG ve IgM değerleri ne anlama gelir

Antikor testi: IgG ve IgM değerleri ne anlama gelir

Koronavirüs geçirenlerin antikor testi sonuçlarında karşılarına iki değer çıkıyor: IgG ve IgM. Peki bu değerlerin anlamı nedir? IgG ve IgM değerleri kaç olmalı?

Koronavirüs aşısı olan ya da hastalığı atlatan birçok kişi “Acaba ne kadar antikor ürettim?” sorusuyla test yaptırmaya koşuyor.

Test sonuçlarını ise kendi değerlendirmek isteyenler arama motorlarına başvuruyor.

Test sonuçlarına yer alan IgG ve IgM değerleri antikor seviyesi hakkında bilgi veren iki önemli nokta. Koronavirüs geçirdiniz mi? Geçirdiyseniz antikor oluşturdunuz mu? Bu iki sorunun cevabı bahsedilen iki değerde saklı.

Peki IgG ve IgM değeri kaç olmalı? IgG ve IgM değerleri ne anlam ifade ediyor. İşte yanıtı...

ANTİKOR TESTİ NEDİR

Antikor testi, her bakteri ve virüs için vücutta özel üretilen antikorların tespiti ile hastalığın geçirilmekte olduğu ya da geçirildiğini tespit etmek üzere yapılan testtir ancak son dönemde sıklıkla koronavirüs ile birlikte duyuyoruz.

Antikor testleri, önceleri Covid-19 enfekte olup olunmadığını göstermek için kullanılıyordu. Aşılamanın da hızlanmasıyla birlikte artık aşının etkilerini görmek isteyen vatandaşlar bu testi yaptırıyor.

PCR testi koronavirüsün teşhisinde kullanılırken, antikor testi ise hastalığın daha önce geçirilip geçirilmediğine dair bilgi veriyor.

ANTİKOR TEST SONUCU NASIL YORUMLANIR

Antikor testleri, önceleri Covid-19 enfekte olup olunmadığını göstermek için kullanılıyordu. Aşılamanın da hızlanmasıyla birlikte artık aşının etkilerini görmek isteyen vatandaşlar bu testi yaptırıyor.

Negatif test sonucu, kişinin bu hastalığı geçirmediğini, antikor oluşumunun olmadığını göstermektedir.

Pozitif test sonucu, hastalığı geçirmiş ya da geçirmekte olan kişilerde antikor artışının olduğunu göstermektedir.

IgG VE IgM DEĞERLERİ

IgG ve IgM pozitif ya da negatif olma durumunda;

IgM pozitif ancak IgG negatif ise, enfeksiyonun başladığını ancak henüz ilerlemediğini,

IgM negatif ve IgG pozitif ise, enfeksiyonun daha önceden geçirilmiş olduğunu,