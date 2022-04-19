Aort darlığı operasyonunda ameliyatsız yöntem riskleri azaltıyor

Transkateter yöntemle ameliyatsız olarak gerçekleştirilen aort kapağı değiştirme operasyonunun, yaşlı hastalarda cerrahi risk oranını azalttığı belirtildi.

Ameliyatsız olarak gerçekleştirilen aort darlığı operasyonu, yaşlı hastalara umut oluyor…

Transkateter yöntemle yapılan aort kapağı değişimleri, operasyon sonrası iyileşme ve günlük hayata dönüş süresini de ciddi oranda azaltıyor.

Operasyon hakkında bilgi veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Uğur, bu tedavi yöntemi sayesinde aort darlığının korkulacak bir hastalık olmaktan çıktığını dile getirdi.

İHA’nın haberine göre; Doç. Dr. Kadir Uğur Mert, kasıktan yapılan işlem sayesinde ani ölüm riski taşıyan hastalık grubunun kolaylıkla sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

“Yaş itibariyle kırılgan ve cerrahi riskiyle yüksek hastalar”

Aort darlığının genellikle yaşlılarda görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Mert, şu ifadeleri kullandı:

“Aort darlığı dediğimiz olay genellikle yaşlıların hastalığı. Yaş ilerledikçe bu hastalığı daha çok görüyoruz. Nüfusumuz gittikçe yaşanıyor. Cerrahi tedaviyle alternatif seçenek var ama yaş itibariyle kırılgan ve cerrahi riskiyle yüksek hastalar.





“Ciddi oranda risk düşüyor”

Biz kapağı, kasıktan ameliyatsız olarak takarak bu hastalara biraz daha şans veriyoruz. Ciddi oranda risk düşüyor. Artık korkmayı gerektirecek bir hastalık olmaktan çıkıyor. Bu aort darlığı hastalarının, semptom başladıktan sonra yüzde 50’ye yakınını kaybediyoruz. Böyle bir alternatif ile hastaların hayata tutunması bizim için anlamlı ve değerli oluyor. Yaşlı hastalar genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma gibi semptomlarla karşımıza çıkabilir. Biz bunu fiziksel muayenede şüphelenip, eko kardiyografik yöntemle, kalbin ultrasonografik olarak görüntülenmesiyle tanısını koyuyoruz.

“Hastaları 2 gün içerisinde taburcu ediyoruz”

Genç yaşta olduklarında cerrahi tedavi bir seçenek ama yaş ilerleyince bu seçenek pek elimizde kalmıyor. O yüzden bu yöntemin kullanılması hastalar için bir umut oluyor. Bu işlemler yurt dışında nasıl yapılıyorsa, biz de burada veriyoruz. Sadece Eskişehir değil; Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Uşak ve Muğla gibi illerden de hastalar başvuruyor. Her şey yolunda gidip herhangi bir komplikasyon gerçekleşmediği durumlarda hastaları 2 gün içerisinde taburcu ediyoruz.”